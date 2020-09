Psg, allerta coronavirus: positivi anche Icardi, Marquinhos e Navas

Allerta coronavirus in casa Psg. Dopo i contagi di Neymar, Angel Di Maria e Leandro Paredes, altri tre giocatori di Tuchel sono risultati positivi ai test effettuati in vista della ripresa della stagione. Secondo quanto riporta l'Equipe, si tratterebbe di Mauro Icardi, Marquinhos e Keylor Nava. Salgono dunque a sei i casi nel club parigino, che dovrà monitorare con grande attenzione la situazione e seguire attentamente il protocollo. Tutti i calciatori positivi si trovano in isolamento.