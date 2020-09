Tre giocatori del Psg positivi al Covid: sarebbero Neymar, Di Maria e Paredes 

coronavirus

Il Psg ha comunicato la positività al coronavirus di tre giocatori senza, però, specificare i nomi. A farlo è stata L'Equipe e la notizia trova conferme: Neymar, Di Maria e Paredes sono risultati positivi al tampone dopo essere stati insieme in vacanza a Ibiza. Ora i transalpini tremano perché i tre sono stati a contatto anche con Icardi, Navas, Rico e Verratti.

Un bel problema per Tuchel che giovedì prossimo è chiamato al debutto in Ligue 1 contro il Lens, mentre il 13 settembre c'è il big match contro il Marsiglia. Per regolamento a partire da 4 contagi la Lega può decidere di rinviare qualsiasi partita.