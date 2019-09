Psg, Al-Khelaifi: "Icardi grande giocatore, contenti di averlo" 

"E' veramente un grande attaccante e siamo contenti di averlo". Nasser Al-Khelaifi gongola per l'arrivo di Mauro Icardi, acquistato (in prestito) dal Psg proprio nell'ultimo giorno della finestra di mercato estiva. "I suoi numeri in Serie A dimostrano che è forte e puntiamo su di lui", confessa il presidente dei transalpini al Corriere dello Sport dopo l'assemblea generale dell'Eca che ha confermato Andrea Agnelli presidente e visto l'ingresso di Steven Zhang nel board. Psg, Icardi: "Molto felice di essere a Parigi"

Cosa accadrà a giugno con l'ex centravanti dell'Inter. Al-Khelaifi non si sbilancia: "Volete sapere se lo riscatteremo a fine stagione? Vediamo...". I Campioni di Francia per acquisire Maurito a titolo definitivo dovrebbero sborsare 65 milioni di euro. Intanto il 26enne di Rosario si prepara al debutto con la sua nuova squadra, sabato al Parco dei Principi contro lo Strasburgo: sarà la prima occasione per ripagare la fiducia del Psg.

