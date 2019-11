Proteste in Cile, la finale di Copa Libertadores in Perù

La finale Conmebol della Copa Libertadores si giocherà a Lima, in Perù, il 23 novembre prossimo e non più a Santiago del Cile, a causa delle tensioni interne che ancora si registrano in Cile. La decisione, si legge in una nota della Conmebol (la confederazione calcistica sudamericana) è stata concordata con i presidenti del Flamengo e del River Plate (le due squadre finaliste) oltre che con le federazioni di Argentina, Brasile e Cile.