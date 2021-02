Premier League: volano Chelsea e West Ham, doppia vittoria e quarto posto in coppia

INGHILTERRA

I Blues stendono il Newcastle con Giroud e Werner, la squadra di Moyes affonda 3-0 lo Sheffield United grazie a Rice, Diop e Fredericks. Liverpool sesto

Nei due posticipi della 24.a giornata di Premier League, Chelsea e West Ham vincono rispettivamente contro Newcastle e Sheffield United e balzano al quarto posto superando il Liverpool. I Blues decidono il match nel primo tempo con Giroud alla mezz’ora e Werner al 39’, mentre gli Hammers calano un tris secco: vantaggio di Rice su rigore al 41’, raddoppio di Diop al 13’ della ripresa e colpo del k.o. di Fredericks nei minuti di recupero.

CHELSEA-NEWCASTLE 2-0

Quarto successo consecutivo per Tuchel e sorpasso al Liverpool: la mano del tedesco è ormai evidente. Il Chelsea liquida infatti il Newcastle prima dell’intervallo e si prende il quarto posto in classifica a braccetto con il West Ham. Sia il divario tecnico che la differenza di motivazioni montano di minuto in minuto a Stamford Bridge e alla mezz’ora la squadra di Tuchel li condensa nel vantaggio. Werner trova un ottimo spunto sulla sinistra e, sugli sviluppi del suo cross basso, il pallone arriva respinto sui piedi del rapace Giroud, pronto a silurarlo in rete prima ancora di ringraziare per il rimpallo. Un altro flipper, questa volta sugli sviluppi da calcio d’angolo, dà invece la chance proprio al tedesco per raddoppiare il distacco sul tabellone: al 39’ l’ex Lipsia non sbaglia e da qualche passo insacca. Nella ripresa la sfida appare più equilibrata, probabilmente anche per via di un Chelsea che non necessita di straordinari: Kovacic sfiora la traversa, poi Willock impegna Kepa e lo stesso fa James con Darlow. Nessuno però riesce a segnare, nemmeno Almiron che nel finale ha un’ottima occasione, ma conclude a lato.

WEST HAM-SHEFFIELD UNITED 3-0

Chi l’avrebbe mai detto che a febbraio il West Ham di Moyes si sarebbe trovato quarto in classifica dopo un sorpasso ai danni dei campioni in carica del Liverpool. E invece è quel che succede, perché i londinesi sconfiggono senza grosse sofferenze lo Sheffield United, ultimo, e salgono a 42 punti. Non si perde tempo al London Stadium e dopo qualche minuto l’arbitro fischia già un rigore per fallo di Stevens su Dawson, ma la Var segnala una posizione di fuorigioco del centrale di casa e l’assegnazione del penalty viene invalidata. Passata l’attesa del verdetto tecnologico, la gara prosegue pimpante senza però grosse chance, fino a quando Basham toglie qualsiasi dubbio al direttore di gara e stende Lingard con un colpo d’anca in mezzo all’area: mancano 4’ all’intervallo e Rice sigla l’1-0 dal dischetto. La voglia dei padroni di casa di sorpassare i Reds in classifica è tanta e al 13’ della ripresa il solito calcio piazzato degli Hammers porta al raddoppio, con corner di Cresswell e incornata di Diop. Lo Sheffield dovrebbe provare a trasformare la certezza in incognita, ma in realtà i pericoli per i padroni di casa sono minimi e Fredericks al 96’ cala il tris con un bel tiro sul primo palo dopo essere rientrato dalla sinistra. La squadra di Wilder rimane quindi in fondo alla classifica, addirittura a -14 dalla zona salvezza.