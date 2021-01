Premier League: tris del City al Chelsea, vince anche il Leicester

INGHILTERRA

Manchester City spietato nella diciassettesima giornata di Premier League. A Stamford Bridge, infatti, la formazione di Guardiola batte 3-1 il Chelsea grazie a Gundogan (18'), Foden (21') e De Bruyne (34') e aggancia Tottenham ed Everton a quota 29. Colpo esterno anche per il Leicester, che con Maddison (55') e Tielemans (72') vince 2-1 in casa del Newcastle e sale a quota 32, a -1 dal primo posto occupato da Liverpool e Manchester United.

CHELSEA-MANCHESTER CITY 1-3

Basta un primo tempo perfetto al Manchester City per espugnare Stamford Bridge e battere 3-1 un Chelsea sempre più in crisi. Avvio da urlo per gli uomini di Guardiola, privi di Ederson e Aguero: la prima occasione arriva al 16' con l'assist di Cancelo per De Bruyne, che con il diagonale destro sfiora la porta difesa da Mendy. Due minuti dopo, arriva il vantaggio dei Citizens: sul cross di Zinchenko, Foden serve Gundogan, che si gira spalle alla porta e con il destro trova l'angolino basso, firmando l'1-0. Passano altri due minuti e arriva addirittura il raddoppio: De Bruyne entra in area dalla sinistra e serve Foden, che da due passi batte Mendy. Al 34', è 3-0: Sterling, lanciato in contropiede, colpisce il palo, ma sulla ribattuta si fionda proprio il belga, che a porta vuota insacca. Nella ripresa, il Chelsea si lancia in avanti nel tentativo di riaprire il match, ma la prima occasione arriva soltanto al 60' con il sinistro dal limite fuori misura di Kovacic. I Blues accorciano le distanze a partita ormai finita: al 92', Hudson-Odoi segna in contropiede su assist di Havertz, ma è troppo tardi. Finisce 3-1: il City vince, rilancia le sue ambizioni di titolo e vola a quota 29, a -4 da Liverpool e United che, però, hanno una partita in più. Crisi nera per il Chelsea, che ha vinto solo una delle ultime sei partite, perdendone quattro.

NEWCASTLE-LEICESTER 1-2

Al St. James' Park, il Leicester torna alla vittoria dopo due pareggi di fila battendo 2-1 il Newcastle. Le Foxes partono forte: al 13', Vardy segna, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Dopo un primo tempo senza particolari occasioni da gol, la partita si sblocca nella ripresa: al 55', gran giocata sulla sinistra di Vardy, che regala a Maddison il pallone del vantaggio. Al 72', invece, arriva il raddoppio: cross dalla destra di Albrighton e destro dal limite di Tielemans, che fulmina Darlow sul primo palo. I Magpies si svegliano tardi: Andy Carroll accorcia all'82' con un sinistro al volo in area, ma non basta. Finisce 2-1: il Leicester vince e sale a 32 punti, a -1 da Liverpool e Manchester United.

