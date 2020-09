Premier League: Tottenham raggiunto 1-1 al 97’ dal Newcastle

INGHILTERRA

Pareggio beffa per il Tottenham di Mourinho, che viene raggiunto in casa dal Newcastle: finisce 1-1 al New White Hart Lane. Spurs che sblocca il risultato al 25’ grazie al tocco vincente di Lucas Moura sul traversone dalla sinistra di Harry Kane. Le grandi parate di Darlow tengono però aperta la sfida fino all’ultimo e così i Magpies, nel settimo minuto di recupero, agguantano il pari col rigore di Callum Wilson. Il Leeds vince 1-0 a Sheffield.

TOTTENHAM-NEWCASTLE UNITED 1-1

Alla fine il Tottenham butta per strada due punti dopo non essere riuscito a chiudere in casa un match pressoché dominato. La dubbia decisione del Var in pieno recupero vale un pareggio d’oro per il Newcastle. Al 3’ una punizione morbida di Lo Celso a superare la barriera trova la grande risposta di Darlow, che si ripete qualche istante dopo sul tap-in ravvicinato di Kane. Miracoloso l’estremo difensore dei Magpies, il quale si oppone ancora una volta sul tentativo di incornata dello stesso Kane, pescato da Hojbjerg. Gli Spurs passano meritatamente in vantaggio al 25’: Kane entra in area dalla sinistra e crossa rasoterra a centro dell’area, sul pallone si avventa Lucas Moura che brucia Ritchie sul secondo palo e con un tocco sporco infila a porta vuota alle spalle di Darlow. Quest’ultimo è costretto a respingere un’altra conclusione di Kane (ottima prestazione la sua); poi alla mezz’ora Son riceve dal numero 10, spalle alla porta, e apparecchia per la conclusione a giro che termina la propria corsa sul palo, con Darlow immobile. Il sudcoreano colpisce un altro legno: il suo tiro sbatte sulla traversa. Dopo l’intervallo è proprio Son a tornare in panchina: visti i tanti impegni ravvicinati affrontati nell'ultima settimana, Mourinho lo sostituisce con Bergwin. Il Newcastle prova a farsi timidamente vivo: Joelinton esce alla grande dal pressing di Winks e Doherty sulla bandierina e prova la conclusione a giro sul secondo palo. La mira però è da rivedere e il pallone si perde sul fondo non di poco. Al 60’ si rinnova la sfida tra Kane e Darlow. Il numero 10 riceve a centro area e riesce a girarsi e calciare nonostante l’opposizione di Lascelles; tiro non eccezionale, facile preda di Darlow. Dopo una conclusione imprecisa di Lamela, gli ospiti trovano il pareggio insperato al 97’: il Var ravvisa un tocco di mano di Dier sul colpo di testa di Carrol. Dopo minuti concitati l’arbitro indica il dischetto: Callum Wilson trasforma il rigore del definitivo 1-1 e Mourinho abbandona la panchina per protesta. Entrambe le formazioni si portano così a quota 4 in classifica dopo tre partite disputate.

SHEFFIELD UNITED-LEEDS 0-1

Secondo successo consecutivo in Premier League per il Leeds, che sbanca 1-0 Bramall Lane superando uno Sheffield United sempre più ultimo in classifica dopo tre sconfitte in altrettante gare. Il gol vittoria dei Whites arriva a due minuti dalla conclusione: dalla sinistra Harrison trova alla perfezione il colpo di testa schiacciato sul secondo palo da parte di Bamford, sul quale il portiere Ramsdale non può fare proprio niente. La formazione di Marcelo Bielsa vola così a 6 punti in classifica, dimostrando così di essersi ripresa dopo il ko rocambolesco al debutto contro il Liverpool. Blades fermi ancora a quota zero.

RISULTATI E CLASSIFICHE