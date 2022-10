Premier League: Tottenham ok sull’Everton, Conte attacca la vetta

INGHILTERRA

Gli Spurs vincono 2-0 in casa grazie ai gol di Kane e Hojbjerg e si portano a un punto dall’Arsenal

© Getty Images Il Tottenham di Antonio Conte al secondo posto insieme al City e a un solo punto dalla vetta della Premier League dopo la vittoria 2-0 in casa sull’Everton. Nella sfida della decima giornata sono Kane e Hojbjerg a stendere gli uomini di Lampard e portare gli Spurs a -1 dall’Arsenal. Nelle altre partite pareggi tra Leicester-Crystal Palace (0-0) e Fulham-Bournemouth (2-2), vittoria del Wolverhampton 1-0 nella sfida salvezza col Nottingham.

TOTTENHAM-EVERTON 2-0

Tottenham a un solo punto dall’Arsenal capolista e al secondo posto della Premier League a parimerito con il Manchester City. Conte è a -1 dalla vetta con 23 punti. Nella sfida contro l’Everton, un’occasione per parte sul finire del primo tempo, prima per l’Everton con Onana lanciato a rete ma impreciso, poi nel recupero per il Tottenham quando Kane al volo spara troppo alto. Al quarto d’ora della ripresa però è proprio Kane a portare avanti i suoi su rigore, Pickford sfiora ma non basta. Nel finale Hojbjerg chiude i conti.

WOLVERHAMPTON-NOTTINGHAM 1-0

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per i Wolves che nello scontro diretto col Nottingham ringraziano la rete su rigore di Neves al 56’. Al 79’ gli ospiti hanno la grande occasione di pareggiare sempre su rigore, ma Johnson sbaglia. Gli uomini di Davis salgono così a 9 punti appena fuori dalla zona retrocessione, dove invece resta il Nottingham sempre ultimissimo a cinque punti.

FULHAM-BOURNEMOUTH 2-2

Gol e spettacolo a Londra e alla fine un punto che accontenta entrambe le squadre. Ospiti avanti dopo appena due minuti con Solanke, il pareggio del Fulham arriva al 22’ grazie a Diop, ma il Bournemouth ritorna subito avanti dopo sette minuti con la rete di Lerma. In avvio di ripresa Mitrovic su rigore ristabilisce di nuovo la parità, che resta immutata fino al 90’.

LEICESTER-CRYSTAL PALACE 0-0

Fa ancora fatica il Leicester in questo avvio di stagione che non decolla e vede le Foxes ultime in campionato insieme al Nottingham. Contro il Crystal Palace, a dieci punti a metà classifica, la squadra di Rodgers non riesce a trovare il gioco migliore ed è pericolosa solo in avvio di ripresa quando Barnes spreca a tu per tu col portiere avversario, sul finire del primo tempo era stato Eze a sfiorare la traversa per gli ospiti.