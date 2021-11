Premier League, svelato il calendario 2022/23: pausa a 7 giorni dall'inizio del Mondiale

NELL'ANNO DEL MONDIALE

L'ultima giornata prima del via della rassegna iridata si giocherà il 12-13 novembre, gara inaugurale in programma il 21

La Premier League ha svelato le date della stagione 2022/23, quella in cui si giocherà anche il primo Mondiale autunnale della storia. Il campionato inglese partirà il 6 agosto 2022 e l'ultima giornata prima della lunga sosta si disputerà il 12-13 novembre. I giocatori potranno dunque unirsi alle rispettive nazionali solamente dal 14, appena sette giorni prima dell'inizio della rassegna iridata in Qatar. La ripartenza è prevista per il 26 dicembre, con il tradizionale Boxing Day, 8 giorni dopo la finalissima di Lusail. Il torneo si concluderà il 23 maggio 2023. Getty Images

La Premier, dunque, lascerà pochissimo margine di manovra ai ct in vista dell'inizio del Mondiale. Resta da vedere come si comporteranno gli altri campionati nazionali, ma qualche settimana fa l'Equipe aveva rivelato come una circolare Uefa destinata alle 55 federazioni europee avesse già stabilito che i calciatori convocati per Qatar 2022 potessero unirsi ai ritiri delle rispettive nazionali solamente una settimana prima del match inaugurale, in programma il 21 novembre. Se l'indiscrezione dovesse essere confermata, e la decisione della Premier League è decisamente un indizio in tal senso, non ci sarebbe di fatto spazio per amichevoli di preparazione all'appuntamento più importante dell'anno.

LA PREMIER VOTA COMPATTA: NO AL MONDIALE OGNI 2 ANNI

Nella giornata di giovedì, in Inghilterra, si è anche votato riguardo alla proposta del Mondiale ogni 2 anni, bocciata in toto dai club: "Tutti e 20 i club della Premier League hanno discusso il processo di riforma del calendario delle partite internazionali post 2024 e si sono opposti all'unanimità alla proposta della FIFA per i Mondiali maschili biennali, insieme a qualsiasi piano che preveda finestre internazionali significativamente estese - si legge in un comunicato ufficiale -. I club hanno espresso preoccupazione per gli impatti negativi che le attuali proposte della FIFA avrebbero sul benessere dei giocatori, sull'esperienza dei tifosi, sui preparativi pre campionato e sulla qualità delle competizioni. Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha dichiarato: 'La Premier League si impegna a prevenire eventuali cambiamenti radicali al calendario delle partite internazionali FIFA post 2024 che potrebbero influire negativamente sul benessere dei giocatori e minacciare la competitività, il calendario, le strutture e le tradizioni del calcio nazionale. Siamo aperti a riforme e nuove idee, ma devono migliorare l'equilibrio complementare tra calcio nazionale e internazionale per migliorare il gioco a tutti i livelli. Questo processo dovrebbe coinvolgere anche accordi significativi con le leghe che forniscono le basi per il gioco. Continueremo a lavorare con i gruppi di tifosi, i giocatori, le parti interessate nazionali e internazionali per trovare soluzioni che siano nel migliore interesse del futuro a lungo termine del calcio'.".