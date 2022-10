Premier League: l'Arsenal vince ancora, sorride anche il Chelsea

INGHILTERRA

I Gunners battono 1-0 il Leeds, i Blues vincono 2-0 in casa dell'Aston Villa. United fermato sullo 0-0 dal Newcastle

© Getty Images Nell'undicesima giornata di Premier League, l'Arsenal vince 1-0 in casa del Leeds grazie a Saka (35') e allunga in classifica in attesa di City-Liverpool. La doppietta di Mount (6' e 65') regala al Chelsea il 2-0 in casa dell'Aston Villa, mentre lo United si fa fermare sullo 0-0 all'Old Trafford dal Newcastle non andando oltre un gol annullato a Cristiano Ronaldo per fuorigioco. Finisce 1-1 tra Southampton e West Ham.

LEEDS-ARSENAL 0-1

Minimo risultato, massimo sforzo: così l'Arsenal vince la sua quarta partita di fila in Premier battendo 1-0 il Leeds in trasferta. A decidere il match è Saka al 35', ma ad Elland Road succede di tutto. Il gioiellino dei Gunners segna con un potente conclusione di destro grazie all'assist in verticale di Odegaard. Nel secondo tempo, entra Bamford, che al primo minuto segna, ma dopo aver spinto Gabriel in elevazione prima di concludere, poi impegna severamente Ramsdale. Al 64', l'episodio che può cambiare il match: nonostante il fuorigioco ad inizio azione di Kristensen, Saliba tocca il pallone con il braccio in area e causa il rigore, ma dal dischetto Bamford incredibilmente non inquadra lo specchio della porta. Nel finale, Summerville, appena entrato, calcia alto da ottima posizione. Al 92', succede l'incredibile: Bamford e Gabriel entrano a contatto, con il difensore dei Gunners che colpisce a gioco in corso l'attaccante dei padroni di casa. L'arbitro inizialmente, su segnalazione dell'assistente, dà rosso e rigore, ma l'on-field review mostra chiaramente la spinta iniziale di Bamford: nessun intervento e 0-1 per l'Arsenal. Gunners sempre primi a 27 punti, con il Leeds a quota 9 insieme ad Aston Villa e Wolverhampton, ma con una partita in meno.

ASTON VILLA-CHELSEA 0-2

Dopo il Milan in Champions, il Chelsea batte anche l'Aston Villa in Premier e consolida il quarto posto in classifica. La sfida si decide grazie ad uno dei protagonisti di San Siro: Mason Mount, che al 6' è attento e letale nello sfruttare l'errore di testa di Mings con un destro al volo che non lascia scampo a Emiliano Martinez. Il gioiellino dei blues raddoppia a metà ripresa, con Potter che ad secondo tempo inserisce Koulibaly e Azpilicueta per Havertz e Cucurella. Lo 0-2 è una meraviglia su calcio di punizione di Mount, che con il destro dalla lunga distanza mette il pallone sotto la traversa, chiudendo di fatto i giochi. Con questo successo, il quarto consecutivo, i Blues salgono a 19 punti, allungando sul Manchester United ora a -3. L'Aston Villa, invece, resta a quota 9, interrompendo a quattro la striscia di risultati positivi e incassando un ko dopo una vittoria e tre pareggi.

MANCHESTER UNITED-NEWCASTLE 0-0

Primo pareggio in campionato per il Manchester United, che si fa fermare sullo 0-0 dal Newcastle all'Old Trafford. Ten Hag rispolvera Ronaldo dal primo minuto, ma la prima occasione è per Sancho, che conclude dal limite concludendo però di poco alto. Dall'altra parte, i Magpies si fanno notare con la più grande occasione della partita: il doppio legno colpito da Joelinton, che sugli sviluppi di calcio da fermo prima colpisce la traversa, poi il palo su assist di Trippier. Ad inizio ripresa, Ronaldo si vede annullare il gol per fuorigioco, poi rimedia il cartellino giallo e al 72' il tecnico dei Red Devils toglie il portoghese inserendo Rashford, che invece nel finale regala a Fred un gran pallone che il brasiliano, a porta vuota, riesce incredibilmente a mandare fuori. Lo 0-0 regge dunque fino al fischio finale: United a 16 punti, a +1 proprio sul Newcastle.

SOUTHAMPTON-WEST HAM 1-1

Finisce 1-1 tra Southampton e West Ham: un punto che accontenta sicuramente più gli ospiti, che restano lontani dalle zone basse della classifica, a 11 punti con i Saints a 8. Sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio al 20' grazie a Perraud, poi prima dell'intervallo Hasenhüttl perde Caleta-Car, sostituito da Bella-Kotchap, poco dopo un palo colpito da Paquetá. A metà ripresa, invece, ecco l'1-1 degli Hammers grazie a Rice, che sfrutta l'assist del neoentrato Benrahma. Scamacca, in campo dal primo minuto e per quasi tutta la partita, non incide e così finisce 1-1: secondo pareggio sia per il West Ham che per il Southampton.