Premier League: è solo 1-1 per l’Arsenal a Burnley

INGHILTERRA

Wood replica nel primo tempo al vantaggio ospite firmato da Aubameyang, Gunners sempre decimi

Termina 1-1 tra Burnley e Arsenal, primo match della 27esima giornata di Premier League. Ospiti in vantaggio a Turf Moor già al 6’: Aubameyang si accentra dalla sinistra e scaglia un destro che piega la mano di Pope. Wood ristabilisce la parità al 39’ grazie a un incredibile gol di pancia a porta vuota dopo che essere stato centrato dal pallone direttamente da Xhaka. Gunners sempre decimi in classifica; buon punto per i Clarets in ottica salvezza.

BURNLEY-ARSENAL 1-1

Altro stop and go per l’Arsenal, che da un mese e mezzo non riesce a ottenere due vittorie consecutive in Premier e resta fermo al decimo posto con 38 punti. Dopo nemmeno 6 minuti di gioco i Gunners sbloccano la situazione: Mari lancia Willian, che vede Aubameyang il cui destro angolato sul primo palo vale il vantaggio per la formazione di Arteta, complice anche un Pope non irresistibile. La reazione dei Clarets arriva verso la mezz’ora: il tiro di Wood viene bloccato da Leno. Ma è proprio lo stesso attaccante neozelandese ad agguantare il pari al 39’ con quello che la Gialappa’s avrebbe definito un “gollonzo”: Leno manovra dal basso con Xhaka il quale, con una scelta a dir poco discutibile, lancia direttamente (e inopinatamente) addosso a Wood che di pancia, a porta vuota, trova il gol dell’1-1. Rete davvero pazzesca quella del Burnley, che ringrazia per il regalo. Anche se deve soffrire a inizio ripresa sulla conclusione dal limite di Odegaard, respinta da Pope. Sul fronte opposto, Pieters impegna Leno con un gran esterno sinistro dalla distanza, ma nel finale è proprio il difensore olandese a salvare i padroni di casa sul tiro a botta sicura di Pépé che poi sbatte sulla traversa. Inizialmente l’arbitro assegna il rigore all’Arsenal ed espelle Pieters, ma il Var lo “grazia”: il tocco era con la spalla. Al 94’, infine, Ceballos centra in pieno il palo. Il Burnley ora è a +7 sulla zona retrocessione.