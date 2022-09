Premier League: senza reti il derby tra Liverpool ed Everton

INGHILTERRA

A Goodison Park finisce 0-0, con un legno per parte ed un gol annullato ai Toffees. Reds a quota 9, Lampard ancora senza vittorie

© Getty Images La sesta giornata di Premier League si apre con il pareggio senza gol tra Everton e Liverpool. A Goodison Park finisce 0-0, in un match con i legni e il Var protagonisti: Davies colpisce il palo per i Toffees, Núñez centra la traversa per i Reds. Nella ripresa, i padroni di casa si vedono annullare il possibile 1-0 di Coady per fuorigioco: Klopp sale a 9 punti, mentre Lampard si porta a quota 4 ma rimanda l'appuntamento con la prima vittoria.

EVERTON-LIVERPOOL 0-0

Tante occasioni ed episodi degni di nota, ma il derby tra Evertno e Liverpool che apre la sesta giornata di Premier League finisce senza gol. A Goodison Park matura uno 0-0 messo più volte in pericolo da Toffees e Reds, che non riescono a centrare la terza vittoria consecutiva. Nel primo tempo, due grandi episodi, con le squadre che colpiscono un legno per parte: tocca prima ai padroni di casa, che centrano il palo con Davies, mentre a ridosso dell'intervallo è Núñez a farsi fermare dalla traversa. Klopp si gioca subito Firmino ad inizio ripresa, ma a spaventare sono gli uomini di Lampard, che al 69' segnano con Coady. La rete dell'ex, però, viene annullata per fuorigioco dell'autore del tap-in da pochi passi: una posizione irregolare per questione di centimetri. Il Liverpool, tirato il sospiro di sollievo, spaventa Pickford nel finale con Firmino, ma il risultato non cambia: finisce 0-0, con i Reds che salgono a 9 punti. Lampard, invece, rimanda l'appuntamento con la prima vittoria in campionato e si porta a quota 4.