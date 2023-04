Premier League: rivincita United sul Brentford, risponde il Newcastle

INGHILTERRA

I Red Devils, travolti nella gara d'andata, vincono 1-0 il recupero della 25a giornata: decisivo Rashford. Sorridono anche i Magpies, che sconfiggono 5-1 il West Ham

© Getty Images Il mercoledì della Premier League, che proponeva una sfida a distanza per il terzo posto e la zona-Champions, vede vincere sia il Manchester United che il Newcastle. I Red Devils si prendono la rivincita sul Brentford, che li aveva travolti all'andata: ten Hag festeggia l'1-0, firmato al 29' da Rashford. Pokerissimo invece per i Magpies, che travolgono 5-1 il West Ham con le doppiette di Wilson e Isak. Le squadre restano così appaiate a 53 punti.

MANCHESTER UNITED-BRENTFORD 1-0

Si prende una parziale rivincita il Manchester United, dopo il poker subito all'andata dal Brentford nel peggior momento dell'era-ten Hag: finisce 1-0 ad Old Trafford, in gol Rashford. Spingono subito i Red Devils, con gli avversari a difendersi dal loro dominio territoriale. Il match si accende al 20', quando McTominay colpisce splendidamente sull'assist di Antony e il suo tiro termina alto. L'ex Ajax si mette poi in proprio al 23', ma la sua conclusione a giro è out. La gara si sblocca al 29', col più facile dei tocchi per Marcus Rashford: l'attaccante, su azione da corner, deve solo spingere in porta dopo la torre di Sabitzer. I Red Devils perdono Shaw e iniziano a gestire la partita, andando vicini al raddoppio con Antony prima del 45'. Il Brentford costruisce una chance al 49', quando de Gea sbaglia completamente il rinvio e colpisce Toney sulla schiena, rischiando di subire il più assurdo dei gol. Lo United torna subito a spingere, con lo scatenato Antony, e al 67' rischia grosso: Schade è tutto solo, ma spara addosso a de Gea. Un errore che anestetizza il match, che non regala grandi occasioni nel finale. Gestisce la reazione avversaria e vince 1-0 il Manchester United, che sale a 53 punti e a +3 sul Tottenham quinto (che ha una gara in più), restando appaiato al Newcastle.

WEST HAM-NEWCASTLE 1-5

Successo travolgente per il Newcastle, contro un West Ham in grandissima difficoltà, che subisce un disarmante 5-1 casalingo dai rivali. Rischiano di farsi male in avvio gli ospiti, con Bruno Guimaraes a sfiorare l'autorete e un pessimo avvio. Alla prima occasione, però, il Newcastle passa con l'incornata di Callum Wilson sull'assist di Saint-Maximin, che vale l'1-0 al 6'. Passano nove minuti ed ecco il raddoppio, firmato da Joelinton: Schär lancia il brasiliano, che beffa il portiere e si vede inizialmente negare la rete per un offside, poi smentito dal Var. Il West Ham cresce nuovamente col passare dei minuti e, dopo aver impegnato Pope con la punizione di Paquetà, accorcia al 40': corner e testa di Zouma per il 2-1, che è il risultato al termine del primo tempo. Un parziale che resiste per soli venti secondi, perchè il Newcastle trova subito il tris grazie al pressing di Murphy: l'esterno pressa Aguerd, ruba palla e serve Wilson per la doppietta. Si gioca solo a una porta, coi Magpies a sfiorare più volte il poker e costruire occasioni su occasioni. Un gol che arriva all'82', sulla follia di Fabianski, che esce lontanissimo dalla sua porta e di fatto serve Isak: lo svedese raccoglie e colpisce di giustezza nella porta sguarnita dai 25m. Non è ancora finita, perchè Joelinton trova la doppietta e chiude il risultato al 90'. Vince 5-1 il Newcastle e resta terzo con 53 punti, in tandem col Manchester United e sempre più in corsa per la Champions. West Ham in crisi e fermo a quota 27: Moyes e i suoi sono terzultimi al fianco di Everton, Nottingham Forest e Bournemouth.