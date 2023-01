Premier League: niente gol ad Anfield tra Liverpool e Chelsea

INGHILTERRA

I Reds e i Blues non vanno oltre lo 0-0: un pareggio che non serve né a Klopp né a Potter. La Champions resta lontana

© Getty Images Finisce senza reti il big match della ventunesima giornata di Premier League tra Liverpool e Chelsea: ad Anfield finisce 0-0, con i londinesi che in avvio si vedono annullare un gol per fuorigioco ad Havertz. Esordio per Mudryk con i Blues, mentre l'ingresso di Núñez al 63' non risolve i problemi offensivi dei Reds, a secco da due partite in campionato. Il quarto posto resta lontano per Potter e Klopp, momentaneamente a -9 dal Newcastle.

Tanta attesa, zero gol: così si può riassumere Liverpool-Chelsea, match che metteva in palio punti pesanti per il futuro delle due squadre e che finisce 0-0. La partita di Anfield, in realtà, sembrerebbe subito sbloccarsi, ma il gol al 3' di Havertz viene annullato per fuorigioco di Thiago Silva, che influisce sull'azione che porta il tedesco a battere Alisson.

I Reds si fanno vedere con Gakpo, che però è impreciso per due volte sotto porta, mentre al 33' il portiere brasiliano dei padroni di casa è decisivo su Badiashile. L'ultima emozione del primo tempo è un sinistro a giro di Salah alto sopra la traversa. Nella ripresa, Potter si gioca la carta Mudryk, arrivato dallo Shakhtar Donetsk e subito pericoloso, mentre Klopp inserisce Núñez, ma l'ex Benfica non riesce a sbloccare l'attacco del Liverpool che, in campionato, non ha ancora vinto nel 2023, e l'ultima rete è quella di Oxlade-Chamberlain nel ko in casa del Brentford. Un punto che non serve a nessuna delle due: a quota 29, il quarto posto resta lontano.