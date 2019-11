Premier League: pazzesco 3-3 tra Sheffield e Manchester United

INGHILTERRA

Non basta un’incredibile rimonta al Manchester United per avere la meglio sullo Sheffield United a Bramall Lane. Gli uomini di Wilder vanno sul doppio vantaggio con un gol per tempo: prima Fleck (19’) sblocca il match con un tap-in vincente, poi Mousset trova il 2-0 al 52’ con un tiro da fuori area. La squadra di Solskjaer reagisce e ribalta tutto in sette minuti con Williams (72’) e Greenwood (77’) e Rashford (79’), ma in pieno recupero McBurnie firma il definitivo 3-3.

De Gea compie un doppio miracolo al 12’: prima Lundstram dalla distanza impegna lo spagnolo che salva con una mano, poi sul tentativo ravvicinato di McGoldrick l’ex Atletico si supera. Il vantaggio dei padroni di casa è però solo rimandato di sette minuti: tutto nasce da un’azione partita sulla fascia destra, dove Mousset salta Phil Jones e mette al centro per Lundstram, il cui tentativo viene respinto da De Gea prima del tap-in vincente da parte di Fleck. La formazione di Solskjaer annaspa per tutto il primo tempo, totalmente in balìa dell’avversario. A inizio ripresa Rashford prova una conclusione senza pretese; palla abbondantemente fuori. Ma è soltanto un episodio marginale. Lo Sheffield trova il gol del raddoppio al 52’. Fred marca male su Mousset, servito da Fleck; Maguire non esce sull’attaccante, che avanza e tira rasoterra da fuori area, con il pallone che termina nell’angolino basso, con De Gea questa volta non irreprensibile. Quando il match sembra ormai segnato, lo United ribalta completamente la situazione nel giro di sette minuti. Williams accorcia le distanze con un destro al volo di controbalzo al 72’, Greenwood (entrato da quattro minuti al posto di Pereira) pareggia i conti in spaccata al 77’, trovando il suo primo gol in campionato; al 79’ James scarica sull’accorrente Rashford, che con la porta quasi totalmente sguarnita sigla il gol del 2-3. Sembrerebbe il colpo del ko per lo Sheffield, ma al 91’ McBurnie agguanta il pari definitivo dopo una serie di rimpalli; il Var controlla un possibile tocco di mano dell’autore del gol, ma alla fine convalida il 3-3 con il quale si chiude la sfida. Questo rocambolesco pareggio consente al Wolverhampton di volare da solo al quinto posto.