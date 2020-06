Premier League, pareggio a reti bianche tra Leicester e Brighton

INGHILTERRA

La 31.a giornata di Premier League si apre con lo 0-0 tra Leicester e Brighton. Nonostante il pronostico veda le Foxes favorite, sono gli ospiti ad avere l’occasione migliore, un calcio di rigore nelle battute iniziali: Schmeichel, però, para abilmente il tiro dal dischetto di Maupay. Pochissime le emozioni nel resto del match, pareggio a reti bianche inevitabile. Leicester ancora senza vittorie dalla ripresa del torneo.

Secondo pareggio in altrettante partite, dopo lo stop per la pandemia, per il Leicester. La squadra di Brendan Rodgers non va oltre lo 0-0 contro un Brighton reduce dalla vittoria con l’Arsenal, al termine di un incontro dai ritmi molto bassi e dalle rare emozioni. Gli ospiti avrebbero anche l’opportunità di passare in vantaggio già al 12’: Connolly viene atterrato in area da Justin e l’arbitro Mason, dopo una lunga consultazione con l’assistente al Var, concede il penalty. Maupay va sul dischetto ma si fa ipnotizzare da Kasper Schmeichel, che si distende verso la sua destra e blocca il pallone. L’episodio a favore, però, non esalta più di tanto le Foxes, che fanno fatica a superare la linea difensiva degli ospiti e si avvicinano solo nel recupero del primo tempo alla porta avversaria con un colpo di testa di Soyuncu, su confusa azione da calcio piazzato, che finisce di poco fuori. Nella seconda frazione i cambi non riescono ad animare il match e nonostante il Brighton si ritiri nella propria area le Foxes non creano occasioni interessanti, reclamando comunque nel recupero per un presunto fallo di mano. Il pareggio, in attesa delle altre partite, cambia poco la classifica delle due squadre: il Leicester resta terzo a quota 55, Brighton va a 33 ed è sempre quindicesimo.

