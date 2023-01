Premier League, Olise gela lo United: è solo 1-1 col Crystal Palace 

INGHILTERRA

Pareggio-beffa per ten Hag, che manca il sorpasso sul City e deve rinunciare a Casemiro contro l’Arsenal

© Getty Images Termina 1-1 Crystal Palace-Manchester United, recupero della settima giornata di Premier League. Vantaggio di Bruno Fernandes, che al 44’ segna con un destro a giro, ma allo scadere la punizione capolavoro di Olise vale il pari. Red Devils quindi a quota 39 punti, ed è aggancio ai rivali del City al secondo posto. Pareggio ancora più amaro per ten Hag: Casemiro, diffidato e ammonito, non sarà infatti a disposizione contro la capolista Arsenal.

Il Manchester United domina fino all’ultimo minuto, ma trova solo l’1-1 con il Crystal Palace, che nei minuti finali beffa ten Hag nel recupero della settima giornata di Premier League. Grande pressione dei Red Devils a inizio partita, che però non riescono a trovare la rete del vantaggio. Ci prova al 16’ anche Shaw, ma la sfera termina a lato. Poco più tardi Antony tenta di sorprendere Guaita, ma il pallonetto del brasiliano non trova lo specchio della porta. Alla mezz’ora da registrare anche il colpo di testa di Weghorst, all’esordio con la maglia del Manchester United, ma il risultato resta sullo 0-0. Il Crystal Palace sembra assistere inerme al monologo degli ospiti, ma al 40’ de Gea si deve superare sul tentativo di Edouard, con la palla che colpisce anche la traversa. Al 44’ arriva il gol di Bruno Fernandes che vale l’1-0 per i suoi: assist di Eriksen e rigore in movimento per il portoghese che prende la mira e buca all’incrocio Guaita. Prima parte della ripresa povera di emozioni, ma la sfida si riaccende verso il 70’, quando l’arbitro nega un rigore allo United per un presunto contatto su McTominay. Dopo di che inizia a crescere il Crystal Palace con Guehi, ma la sua incornata al 75’ trova ancora attento il portiere spagnolo. All’80 arriva una nota negativa per i Red Devils, con Casemiro che già diffidato viene ammonito per un fallo su Zaha: l’ex Real Madrid salterà la sfida decisiva di domenica contro l’Arsenal. Al 91’ arriva la beffa completa per ten Hag: punizione magistrale di Olise che sbatte sulla traversa e si insacca in rete. Il Selhurst Park esplode e costringe al pareggio i Red Devils, che falliscono il sorpasso al Manchester City e salgono solo a 39 punti, agganciando solamente la squadra di Guardiola. Punto pesante questo invece per la squadra di Patrick Vieira, che sale a 23 punti, a -2 dall’Aston Villa in undicesima posizione.