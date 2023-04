Premier League: nessun gol in Chelsea-Liverpool, vince De Zerbi

INGHILTERRA

Il big match di Stamford Bridge finisce 0-0. Brighton, Leeds e Aston Villa battono Bournemouth, Nottingham e Leicester

© Getty Images Il turno infrasettimanale di Premier League non regala gol nel big match di Stamford Bridge: Chelsea-Liverpool finisce infatti 0-0, con i Blues (alla prima dell'allenatore ad interim Saltor) che si vedono annullare due gol di James e Havertz dal Var. Sorride il Brighton di De Zerbi, che vince 2-0 in casa del Bournemouth grazie a Ferguson (27') e Enciso (91'). Leeds e Aston Villa si impongono 2-1 rispettivamente su Nottingham e Leicester.

CHELSEA-LIVERPOOL 0-0

La prima del tecnico ad interim Nruno Saltor sulla panchina del Chelsea termina 0-0: un punto a testa per i Blues e per il Liverpool, in una serata dove a fare da terzo protagonista è il Var. Già al 26', infatti, i londinesi si vedono annullare un gol: l'esultanza strozzata è quella di James. La situazione si ripete ad inizio ripresa, ma stavolta è Havertz a vedersi negare il possibile 1-0 per fallo di mano. I cambi di Klopp, che a metà ripresa inserisce Salah e Robertson per Firmino e Tsimikas, non sortiscono però l'effetto sperato per i Reds. Arriva dunque un pareggio che non accontenta nessuno, anzi: il Liverpool, che non vince in campionato dal 5 marzo e dal 7-0 con lo United ed è fermo a 43 punti, a -7 dalla Champions. Resta addirittura a 39, invece, il Chelsea, in piena crisi e con una nuova, seppur momentanea, guida tecnica.

BOURNEMOUTH-BRIGHTON 0-2

Sorride il Brighton di De Zerbi, che vince 2-0 in casa del Bournemouth alimentando i sogni di Europa. I Seagulls passano in vantaggio al 28' grazie al gran gol di Ferguson, che raccoglie in area il cross rasoterra di Mitoma e con uno splendido colpo di tacco in area sblocca la sfida. Nella ripresa, Steel salva su Lerma, poi Gross e Steele si vedono negare il raddoppio dalle parate di Neto. Il risultato va in archivio nel finale. Il Brighton sale così a 46 punti e, a parità di partite, è a -4 dal Manchester United. A quota 27 come Nottingham, West Ham ed Everton, invece, il Bournemouth, in piena lotta per non finire in Championship.

LEICESTER-ASTON VILLA 1-2

Colpo esterno nel finale dell'Aston Villa, che si impone 2-1 in casa del Leicester. L'eroe di giornata è Traore, che all'85' entra e dopo due minuti decide la sfida in favore dei Villans. Nel primo tempo, Watkins firma il vantaggio della formazione di Unai Emery al 24', ma passano solo undici minuti e Barnes pareggia. Gli ospiti, però, sfruttano al meglio l'espulsione al 70' di Dewsbury-Hall, che rimedia due gialli nel giro di 6 minuti e lascia le Foxes in dieci.

LEEDS-NOTTINGHAM 2-1

Fondamentale vittoria in rimonta per il Leeds che, sotto 1-0, batte il Nottingham e centra un successo cruciale in vista della corsa salvezza. Succede tutto nel primo tempo: al 12', Mangala porta in vantaggio gli ospiti, ma al 20' Harrison pareggia. Il gol che decide il match arriva a fine primo tempo, quando Junior Firpo serve Sinisterra, bravo a battere Navas. I padroni di casa gestiscono nella ripresa e salgono così a 29 punti, allontanandosi dalla zona retrocessione che, però, dista comunque due lunghezze. Arriva inoltre il sorpasso ai danni del Nottingham, fermo a quota 27 come West Ham, Everton e Bournemouth.