Premier League: United e Chelsea in Champions, delusione Leicester

Sono Manchester United e Chelsea a qualificarsi in Champions dopo l'ultima giornata di Premier League. I Red Devils vincono lo scontro direttissimo in casa del Leicester: 2-0, a segno Bruno Fernandes e Lingard. Quarti i Blues dopo il 2-0 sul Wolverhampton, che va fuori dall'Europa League. A cui si qualifica il Tottenham, dopo l'1-1 sul campo del Crystal Palace. Record di punti (99) per il Liverpool dopo il 3-1 a Newcastle, retrocedono Watford e Bournemouth.