Premier League: Manchester City beffato a Newcastle, il 2-2 arriva all'88'

INGHILTERRA

Continua il periodo non certo facile del Manchester City, che pareggia per 2-2 sul campo del Newcastle e rischia di allontanarsi ulteriormente dal Liverpool capolista della Premier League. Botta e risposta nel primo tempo: al 22' Sterling va in rete dopo una splendida azione di squadra, al 25' pareggia Willems. Una prodezza di De Bruyne riporta in vantaggio gli ospiti all'82', ma all'88' Shelvey fissa il punteggio finale e beffa Guardiola.

NEWCASTLE-MANCHESTER CITY 2-2

Forse qualcuno in quel di Manchester sponda City penserà: meno male che novembre è finito. La squadra di Pep Guardiola archivia infatti il mese con due sole vittorie all'attivo, la pesantissima sconfitta di Liverpool e tre pareggi. Oltre ai due 1-1 europei contro Atalanta e Shakhtar, infatti, si aggiunge il 2-2 di Newcastle, che potrebbe costare tantissimo agli Sky Blues in ottica rincorsa al titolo. Il Manchester City vuole mettersi alle spalle il recente periodo decisamente altalenante e nei primi minuti costringe il Newcastle sulla difensiva. Tutti i tentativi di servire Gabriel Jesus a centroarea vengono però sistematicamente rintuzzati dall'attentissima difesa di casa, dove giganteggiano Cieran Clark e l'ex Napoli Federico Fernandez. Poi il Newcastle, quando si spinge in avanti, dà l'impressione di aver imparato la lezione dell'Atalanta dato che è soprattutto Fernandinho ad essere puntato da Joelinton e Saint-Maximin. La partita rimane complessa, ma il City la sblocca al 22', grazie alla solita azione ariosa di squadra che permette a Sterling di andare al tiro dopo una combinazione con David Silva e un rimpallo fortunato. Il Newcastle però non si lascia abbattere e già al 25' trova il pareggio, dopo un'azione altrettanto bella che vede duettare Almiron con Willems e quest'ultimo trovare un destro su cui Ederson non può nulla. Il resto del primo tempo è quasi tutto di marca City, senza che però arrivino altre marcature ospiti: Sterling sbaglia tutto, Dubravka para su Gabriel Jesus. Quando il Newcastle si accende però fa paura: in particolare l'ispiratissimo Saint-Maximin si prende l'ovazione di St. James Park quando supera due avversari in dribbling come birilli, nonostante il terzo gli sradichi il pallone dai piedi. Nella ripresa gli uomini di Guardiola continuano a cercare ostinatamente un gol che non arriva: Dubravka para tutto, su Sterling, De Bruyne, Gabriel Jesus. Non può nulla però all'82', quando De Bruyne si inventa un destro di controbalzo dalla distanza su cui anche il bravissimo portiere bianconero non può fare altro che arrendersi. Sembra fatta, e invece il Newcastle pareggia di nuovo all'88' grazie a una saetta di destro di Shelvey, pescato alla perfezione da Atsu. A tempo scaduto il City spreca un'altra occasione con Sterling e la vittoria non arriva. Guardiola mastica amaro, il Liverpool sembra sempre più lontano. Meno male che novembre è finito.