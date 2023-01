Premier League: Mahrez stende il Chelsea, il City avvicina l’Arsenal in vetta

PREMIER LEAGUE

Basta un gol dell’algerino nella ripresa per regalare la vittoria a Guardiola, adesso a -5 dai Gunners

© Getty Images Il Manchester City mette a segno il colpo esterno a Londra e stende il Chelsea 1-0 nel posticipo del giovedì della Premier League. Alla squadra di Guardiola basta una rete di Mahrez nella ripresa per superare gli uomini di Potter a Stamford Bridge e portarsi a cinque punti di distanza dall’Arsenal capolista. Prosegue invece il pessimo momento dei Blues, decimi e lontani otto lunghezze dalla zona Europa. Domenica la sfida si ripete in FA Cup.

Il Manchester City approfitta al meglio del pareggio tra Arsenal e Newcastle per portarsi a cinque punti di distanza dai Gunners, primi in classifica, e staccare i bianconeri a +4. Decisiva la vittoria esterna contro il Chelsea a Stamford Bridge che proietta la squadra di Guardiola al secondo posto, mentre prosegue la crisi dei Blues da quando Potter si è seduto sulla panchina del club londinese: decimo posto e otto punti dal quinto posto che vale l’Europa. Primo sussulto dei padroni di casa con Pulisic al 19’, Haaland risponde al 38’ ma spara alto. A un minuto dalla fine del primo tempo grande occasione per il Chelsea, ma il tiro di Chukwuemeka si stampa sul palo. In avvio di ripresa tocca agli ospiti colpire il legno con Akè, è l’antipasto al gol-partita di Mahrez al 63’: tutto facile per l’algerino che infila a porta vuota su assist di Grealish. Il Chelsea prova a far partire l’assalto finale ma non basta, domenica a Manchester la sfida si ripete in FA Cup.