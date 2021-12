Premier League, lunedì vertice dei club per l'emergenza Covid

I venti club della Premier League si riuniranno lunedì per discutere come muoversi in virtù dell'emergenza Covid che sta mettendo sempre più sotto pressione la Gran Bretagna. Lo riporta l'edizione online della BBC. Questa settimana sono già state rinviate nove partite, di cui cinque (su dieci) inizialmente in programma questo weekend. In una nota di giovedì la Premier League ha fatto sapere che le partite continueranno finché le partite potranno essere svolte in sicurezza.