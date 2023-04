Premier League: lo United cade in casa del Newcastle, respira il West Ham

INGHILTERRA

I Red Devils escono sconfitti 2-0 dal St James’ Park, gli Hammers piegano 1-0 il Southampton

© Getty Images Nella 29a giornata di Premier League il Manchester United cade per 2-0 in casa del Newcastle. I Magpies dominano nel primo tempo e passano nella ripresa grazie alla rete di Willock al 65’, poi Wilson chiude i conti all’88’. La squadra di Howe aggancia proprio quella di ten Hag in classifica, a quota 50 punti. Respira il West Ham, che piega in casa 1-0 il Southampton. Agli Hammers basta il gol di Aguerd al 25’ per trionfare e salire a 27 punti.

NEWCASTLE – MANCHESTER UNITED 2-0

Tonfo del Manchester United, che cade al St James’ Park per 2-0 contro il Newcastle. La prima frazione di gioco è un assolo totale dei Magpies, che mettono in campo tanta intensità e grande qualità nelle giocate. Saint-Maximin è ispiratissimo, ma le occasioni dei padroni di casa non riescono a sbloccare la partita (nonostante le innumerevoli conclusioni verso la porta di de Gea). Lo United fatica a uscire dalla propria metà campo, ma riesce ad evitare il vantaggio avversario: si rientra negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa è più equilibrata in avvio, ma al 65’ la squadra di Howe stappa la partita: è ancora Saint-Maximin il protagonista, con una sponda perfetta per il tap-in di Willock, che fa 1-0. Gli ospiti provano a reagire, ma i Magpies tengono bene il campo e chiudono i conti all’88’, con la rete di Wilson su assist di Trippier. Vince 2-0 il Newcastle, che sale a quota 50 punti, agganciando proprio il Manchester United al terzo posto in classifica.

WEST HAM – SOUTHAMPTON 1-0

Vittoria importantissima per il West Ham, che piega 1-0 il Southampton. La squadra di Moyes parte bene nel primo tempo, gestendo il possesso e provando a costruire azioni offensive. Al 25’ i padroni di casa trovano il vantaggio: spiovente su punizione dalla trequarti che trova l’incornata di Aguerd, con il gol dell’1-0 che viene convalidato dopo un controllo del Var (sospetta posizione irregolare del marocchino). Gli ospiti non riescono a reagire nell’immediato, e al duplice fischio la squadra ospite è sotto di un gol. In avvio di ripresa Selles inserisce Sulemana, per aumentare il peso offensivo dei suoi, ma gli attacchi dei Saints sono sterili. Gli Hammers riescono a gestire il vantaggio, rischiando relativamente poco nel finale. Vince 1-0 il West Ham, boccata d’ossigeno per gli Irons che salgono a 27 punti, allontanandosi dalla zona retrocessione. Resta fanalino di coda il Southampton, a quota 23.