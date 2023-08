Premier League: Liverpool ok in rimonta, De Zerbi travolge i Wolves 4-1

INGHILTERRA

Prima vittoria stagionale per i Reds nel 3-1 casalingo sul Bournemouth, il Brighton a valanga in casa del Wolverhampton

© Getty Images Seconda giornata di Premier League: il Liverpool di Klopp trova la prima vittoria stagionale ad Anfield, trionfando in rimonta per 3-1 contro il Bournemouth. Vantaggio Cherries al 3’ con Semenyo, poi Diaz (27’), Salah (36’) e Diogo Jota (62’). Rimane a punteggio pieno il Brighton di De Zerbi, che travolge il Wolverhampton per 4-1: a segno Mitoma, Estupinan e due volte March. Colpo del Brentford, 3-0 secco in casa del Fulham.

LIVERPOOL-BOURNEMOUTH 3-1

Grande vittoria in rimonta (e in inferiorità numerica per più di trenta minuti) per il Liverpool, che ad Anfield piega 3-1 il Bournemouth. Inizio shock per I Reds, che dopo tre minuti di gioco vanno sotto nel punteggio: è Semenyo a portare gli ospiti sull’1-0, con un potente diagonale che batte Alisson. La formazione di Klopp inizia a spingere alla ricerca del pari, che arriva al 27’: cross dalla destra, controllo e grande girata di Luis Diaz, che fa 1-1. Nove minuti più tardi il Liverpool completa la rimonta: fallo su Szoboszlai dentro l’area di rigore, dal dischetto Salah viene neutralizzato da Neto ma riesce a ribattere a rete per il 2-1. Al rientro dopo l’intervallo i Reds continuano a premere sull’acceleratore, ma poco prima dell’ora di gioco arriva un altro colpo di scena: fallo da espulsione diretta di Mac Allister, che lascia van Dijk e compagni in inferiorità numerica. I padroni di casa paradossalmente sembrano trovare più spazi con l’uomo in meno, e al 62’ siglano il 3-1: conclusione di Szoboszlai ribattuta da Neto, su cui si fionda Diogo Jota che mette in rete il tap-in sottomisura. La formazione allenata da Iraola non riesce a sfruttare la superiorità numerica, con il risultato che rimane congelato fino al noventesimo. Finisce 3-1, con il Liverpool che sale a 4 punti in classifica. Rimane fermo a 1 punto il Bournemouth.

WOLVERHAMPTON-BRIGHTON 1-4

Tutto troppo facile per il Brighton di De Zerbi, che in trasferta travolge per 4-1 il Wolverhampton. Dopo un quarto d’ora i Seagulls sono già avanti, con un’azione travolgente di Mitoma: il giapponese parte da metà campo, resiste alle cariche avversarie, entra in area e chiude con l’interno destro all’angolino. I padroni di casa provano a farsi vedere in avanti verso la metà della prima frazione di gioco, che però si chiude con gli ospiti in vantaggio 1-0. L’avvio di ripresa è uno show del Brighton, che segna tre gol in nove minuti: al 46’ Mitoma appoggia per il sinistro di Estupinian, che vale il 2-0, poi al 51’ e 55’ due reti praticamente in fotocopia. Enciso (prima da sinistra, poi da destra) a inventare e a pescare dentro l’area l’inserimento di March, che accomoda due volte in rete nel giro di quattro minuti. Al 61’ Hwang Hee-Chan prova a ridare speranze ai Wolves, ma è solamente il gol della bandiera. La squadra di O’Neil è molto nervosa, e nel finale rimane anche in dieci uomini, per via dell’espulsione di Matheus Nunes (seconda ammonizione per proteste). Vince il Brighton 4-1 e resta in testa alla classifica, a punteggio pieno. Ancora a secco in campionato il Wolverhampton, fermo a 0 punti.

FULHAM-BRENTFORD 0-3

È sempre la premiata ditta Wissa-Mbeumo a trascinare il Brentford, vittorioso per 3-0 in casa del Fulham. L’avvio dei padroni di casa è buono, ma con il passare dei minuti le Bees riescono a prendere sempre più iniziativa. Al 44’ clamoroso errore in retropassaggio di Diop, che di fatto lancia Wissa in solitaria per l’1-0, risultato con cui si rientra negli spogliatoi. Nella ripresa le cose non cambiano, anzi, peggiorano per i Cottagers: al 66’ calcio di rigore per gli ospiti (con annessa espulsione per doppia ammonizione di Ream): dal dischetto si presenta Mbeumo, che batte Leno e firma il 2-0. L’autore del raddoppio non si ferma, e in pieno recupero mette a segno anche la sua doppietta personale, per il 3-0 finale. Trionfa e sale a 4 punti il Brentford, rimane bloccato a 3 il Fulham.