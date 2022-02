Premier League: Liverpool esagerato e il City è a un passo, crollo Tottenham

INGHILTERRA

I Reds superano 6-0 il Leeds e riaprono il campionato portandosi a soli tre punti da Guardiola, Conte sprofonda 1-0 a Burnley

La corsa al titolo della Premier League è ufficialmente riaperta. Nel recupero contro il Leeds, il Liverpool si libera con un devastante 6-0 della squadra di Bielsa e si porta così a soli tre punti dal Manchester City capolista. Periodo nero invece per il Tottenham di Antonio Conte, che cade 1-0 in casa del Burnley e incappa così nella quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Vittoria per il Crystal Palace 4-1 sul Watford. Getty Images

BURNLEY-TOTTENHAM 1-0

Il Tottenham di Antonio Conte non riesce a dare continuità alla bella vittoria in casa del Manchester City e cade a sorpresa contro il Burnley. Spurs scarichi e poco brillanti e arriva così addirittura la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite che apre la crisi per il tecnico italiano. Per i Clarets invece tre punti d’oro che alimentano le speranze salvezza. In campo regna l’equilibrio, nessuna delle due squadre riesce a prevalere e allora serve un episodio: arriva al minuto 71’ con un colpo di testa di Mee su calcio di punizione. Quanto basta per stendere il Tottenham, a cui mancano ancora due partite da recuperare per continuare a sognare un posto in Europa.

WATFORD-CRYSTAL PALACE 1-4

Sempre più crisi per il Watford che crolla al penultimo posto mentre il Crystal Palace compie un bel passo lontano dalle zone pericolose della classifica. Mateta porta avanti gli ospiti al 15’, immediato arriva però il pareggio di Sissoko dopo appena tre minuti. Il Watford non ingrana e allora al 42’ arriva il nuovo vantaggio del Crystal Palace con Garragher, nella ripresa ci pensa Zaha con una doppietta all’85’ e al 90’ a mettere la parola fine al match e mettere nei guai Hodgson.

LIVERPOOL-LEEDS 6-0

Il Liverpool approfitta al meglio del passo falso del City contro il Tottenham e, nel match da recuperare contro il Leeds, riapre totalmente la corsa per il titolo della Premier League. I Reds sono distanti soltanto tre punti dalla squadra di Guardiola capolista e soprattutto stanno attraverso un momento di forma molto positivo. Anche stasera contro il malcapitato Leeds, gli uomini di Klopp chiudono i conti già nel primo tempo: doppio rigore per Salah al 15’ e al 35’, in mezzo la rete di Matip. Bielsa non riesce a spronare i suoi e allora nella ripresa Manè cala la cinquina tra il 79’ e il 90’, nel recupero arriva addirittura il 6-0 di Van Dijk.