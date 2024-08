Premier League: Liverpool e Arsenal rispondono subito allo United, ok Newcastle e Brighton

INGHILTERRA

I Reds trionfano 2-0 in casa dell’Ipswich Town grazie a Jota e Salah, stesso risultato dei Gunners contro i Wolves: i Magpies in dieci piegano il Southampton

Nottingham Forest, terribile infortunio per Danilo: gara sospesa







Brutto infortunio per Danilo, centrocampista del Nottingham Forest, nel corso della gara con il Bournemouth. Dopo uno scontro con Semenyo, il brasiliano è caduto a terra rompendosi la gamba. Un brutto infortunio che ha fermato la gara per qualche minuto. Necessario l'intervento dello staff sanitario.

© Getty Images 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella prima giornata di Premier League vincono subito le big: dopo il successo del Manchester United, anche Liverpool e Arsenal aprono la stagione con i tre punti: i Reds superano 2-0 l’Ipswich con le reti di Jota e Salah, stesso risultato per i Gunners contro i Wolves nel segno di Havertz e Saka. Bene anche il Newcastle (1-0 contro il Southampton) e il Brighton (3-0 in casa dell’Everton). Nottingham Forest-Bournemouth finisce 1-1.

IPSWICH TOWN-LIVERPOOL 0-2

Primo successo stagionale per il nuovo Liverpool, 2-0 in casa dell’Ipswich Town. Primo tempo più che sorprendente per i padroni di casa, che provano anche a gestire il possesso del pallone senza chiudersi in difesa. Alisson viene impegnato più volte nel corso dei primi quarantacinque minuti, prima dal colpo di testa su palla inattiva di Greaves e poi dalla conclusione insidiosa di Hutchinson, verso la mezzora. I Reds non riescono a trovare continuità nel loro gioco, faticando a produrre azioni offensive. L’unico sussulto arriva a pochi istanti dal duplice fischio, con la botta dalla distanza di Alexander-Arnold che termina alta. Nella ripresa gli uomini di Slot entrano in campo con tutt’altro piglio, sbloccando l’incontro all’ora di gioco: combinazione sulla destra tra Salah e Arnold, con l’egiziano che riesce poi ad apparecchiare per l’1-0 firmato con il sinistro da Diogo Jota. Cinque minuti più tardi l’esterno ex Roma e Fiorentina scrive di fatto la parola fine alla gara, raddoppiando sempre con il sinistro all’angolino basso. Nei venti minuti abbondanti finali i Reds gestiscono il doppio vantaggio, non rischiando praticamente più nulla e flirtando più volte con il tris nel finale. L’era del Liverpool post Klopp si apre quindi con una vittoria, non sono bastati coraggio e tante idee interessanti alla squadra di McKenna.

ARSENAL-WOLVERHAMPTON 2-0

Riparte con una vittoria l’Arsenal, 2-0 all’Emirates contro il Wolverhampton. La squadra di Arteta ricomincia come aveva interrotto, con il classico possesso del pallone e la classica forte pressione per recuperarlo nella metà campo avversaria. Al 25’ i Gunners stappano la partita, con l’incornata di Kai Havertz sul cross con il contagiri di Bukayo Saka. I padroni di casa si salvano dal pari poco dopo la mezzora, con Raya che compie una parata fantastica in controtempo sul colpo di testa di Strand Larsen. Nel secondo tempo i Wolves scendono in campo con molta più energia e voglia di trovare il pareggio: Ait-Nouri prova più volte la conclusione a rete, senza però trovare successo. Anche Cunha è molto ispirato, ma non sfrutta a pieno le disattenzioni della difesa londinese (Saliba in grande confusione). Al 74’ Saka risolve tutti i problemi della ripresa ad Arteta, pescando il raddoppio con la sua classica azione a rientrare e a calciare forte con il sinistro. Le speranze dei gialloneri si spengono nel finale, con la gara che tramonta sul 2-0. Primi tre punti per l’Arsenal, esordio complicato per i Wolves.

NEWCASTLE-SOUTHAMPTON 1-0

Sofferenza totale per il Newcastle, che nel suo esordio in questa Premier League strappa tre punti al neopromosso Southampton vincendo 1-0 e giocando un’ora in inferiorità numerica. Partita tesa e aggressiva fin dalle primissime battute, con tanti falli e un ritmo molto spezzettato. Poco prima della mezzora di gioco gli animi si scaldano ulteriormente, e a farne le spese è il difensore svizzero dei Magpies Schar: espulsione diretta e Newcastle in dieci uomini. Nonostante l’inferiorità numerica la squadra di Howe riesce a mettere il muso avanti in chiusura di primo tempo, grazie al mancino di Joelinton, innescato da Isak. Il secondo tempo è un assedio totale degli uomini di Martin, che provano a sfruttare l’uomo in più per riportare l’incontro in equilibrio. Il fortino costruito dai bianconeri riesce a rimanere in vita fino al triplice fischio, con i tentativi dei Saints che vengono continuamente bloccati o respinti. Vince a fatica 1-0 il Newcastle, spreca una buona occasione il Southampton.

EVERTON-BRIGHTON 0-3

Il post De Zerbi del Brighton comincia molto bene, tris in casa dell’Everton. I ritmi della gara non sono altissimi in avvio, ma i Toffees provano subito a costruire numerose azioni offensive. Con il passare dei minuti gli ospiti spostano l’inerzia del match dalla loro parte, e al 25’ passano in vantaggio: discesa sulla destra di Minteh che pesca la zampata sul secondo palo del solito Mitoma. La reazione degli uomini di Dyche non arriva, e il primo tempo si chiude con il Brighton avanti di una rete. Nella ripresa le cose non cambiano e i Seagulls al 56’ trovano anche il raddoppio: l’ex United Danny Welbeck fa partire un sinistro potente e preciso all’angolino, che vale il 2-0. Dopo l’ora di gioco i padroni di casa rimangono anche in inferiorità numerica, a causa dell’espulsione di Ashley Young. Con il doppio vantaggio e l’uomo in più la squadra di Hurzeler gioca sul velluto, chiudendo i conti all’86’ con il tris firmato dall’ivoriano Adingra. Finisce 3-0, con il Brighton che inizia questa Premier alla grande.

NOTTINGHAM FOREST-BOURNEMOUTH 1-1

Prende vita tra Nottingham Forest e Bournemouth il primo pareggio di questa Premier League, a City Ground finisce 1-1. In avvio i Cherries tengono in mano il pallino del gioco, ma verso la metà del primo tempo i padroni di casa iniziano a premere sull’acceleratore: al 23’ Yates (subentrato al posto dell’infortunato Danilo) impegna Neto, che però non può nulla sulla ribattuta vincente di Wood, che vale l’1-0. La reazione della squadra di Iraola arriva, ma la rete al 32’ di Ouattara viene annullata per un fallo dopo il controllo del Var. Al termine del primo tempo il Forest è avanti di una rete. Nei successivi quarantacinque minuti il Bournemouth prova ad aumentare i giri del motore per segnare l’1-1: in un paio di occasioni è Tavernier a provarci, ma le sue conclusioni non trovano fortuna. Nel finale di partita gli ospiti strappano finalmente il punto, grazie alla zampata di sinistro sottomisura di Semenyo. Finisce 1-1, Forest e Bournemouth iniziano la stagione con un punto per parte.

WEST HAM-ASTON VILLA 1-2



L'Aston Villa parte subito forte: vittoria per 2-1 in casa del West Ham, con la formazione di Emery che passa in vantaggio dopo appena 4 minuti grazie ad Onana, che sfrutta l'assist di Tielemans e porta avanti gli ospiti. Il pareggio arriva invece al 37' con Paquetà, che su calcio di rigore trova l'1-1 battendo il Dibu Martinez. Nella ripresa, Soucek viene murato nel tentativo di completare la rimonta per gli Hammers. Nel finale, il protagonista è Duran: prima sbaglia il possibile 2-1, poi lo trova al 79', certificando la vittoria per l'Aston Villa che tiene dunque subito il passo delle big.