Premier League, l’Everton soffre ma passa a Craven Cottage: Fulham sconfitto 3-2

PREMIER LEAGUE

FULHAM-EVERTON 2-3

Riprende a macinare punti l’Everton di Ancelotti che a Craven Cottage batte 3-2 un Fulham sempre più in crisi e ritrova un successo che mancava dal 25 ottobre. Avvio shock per i padroni di casa che dopo appena 40 secondi si trovano sotto nel punteggio: sul cross dalla sinistra di Richarlison, Calvert-Lewin trova un rimpallo fortunoso e sigla l’immediato l’1-0. Il Fulham si riversa subito nella metà campo avversaria e al 14’ trova il pareggio con Reid, bravo a chiudere con successo una bella combinazione con Cairney. Tornata in parità, la partita si mantiene vivace anche nei minuti successivi quando Richarlison va vicino al nuovo vantaggio ma sulla sua conclusione trova pronto Areola. Non ci vuole molto però per vedere nuovamente avanti nel punteggio gli ospiti visto che al 29’ Calvert-Lewin è implacabile sull’assist di Digne e firma il 2-1. I Toffees non placano la propria pressione offensiva e così sei minuti più tardi arriva anche il 3-1 firmato da Doucoure. Nella ripresa, forte del doppio vantaggio, l’Everton prova ad addormentare la gara ma il Fulham con la forza della disperazione si guadagna un penalty al 67’. La trasformazione viene affidata a Cavaleiro il quale però scivola al momento di calciare e spreca malamente la più limpida delle chance per accorciare. Poco dopo i padroni di casa riescono comunque a trovare il gol del 2-3 con Loftus-Cheek (diagonale deviato da Mina) ma questo, nonostante i tentativi nel finale, non serve al Fulham per evitare l’ennesima sconfitta stagionale. Vince quindi l’Everton che, dopo tre stop consecutivi, torna a smuovere la propria classifica.