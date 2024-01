Premier League: l’Aston Villa rallenta, solo 0-0 in casa dell’Everton

INGHILTERRA

La squadra di Emery non va oltre il pari a Goodison Park contro i Toffees, Martinez decisivo

© Getty Images Nella ventunesima giornata di Premier League rallenta l’Aston Villa, che in casa dell’Everton a Goodison Park non va oltre lo 0-0. Nel primo tempo è decisivo un super Emiliano Martinez, che evita il vantaggio di Calvert-Lewin e tiene a galla i Lions. Annullato anche il gol degli ospiti di Moreno. Nella ripresa fisicità e nervosismo hanno la meglio su qualità e occasioni nitide, con l’incontro che si spegne e tramonta a reti bianche.

EVERTON-ASTON VILLA 0-0

Non va oltre lo 0-0 l’Aston Villa, solo un pari a Goodison Park contro l’Everton. Nei primissimi minuti i Toffees sembrano poter gestire il possesso del pallone, ma con il passare dei minuti i Villans spostano l’inerzia dalla loro parte. Gli ospiti sbloccano l’incontro al 18’ con Moreno, ma la rete viene annullata dopo un lungo controllo al Var. Gli uomini di Emery non si lasciano scoraggiare dalla decisione arbitrale, e continuano a spingere per cercare il gol del vantaggio. L’Everton soffre nella propria metà campo, ma riesce a chiudere i primi quarantacinque minuti senza subire gol, con il punteggio che rimane bloccato sullo 0-0. Nel secondo tempo il match diventa, se possibile, ancor più fisico e intenso. Poco prima dell’ora di gioco McGinn sfiora l’1-0 per i Lions, ma il suo sinistro a girare dal limite dell’area termina di poco fuori. All’85’ il subentrato Cash ha sui piedi l’occasionissima per l’1-0, ma Mykolenko si immola ed evita il vantaggio degli amarantocelesti. Finisce 0-0, con l’Aston Villa che aggancia momentaneamente il Manchester City a 43 punti, al secondo posto (Citizens che hanno una partita da recuperare). Diciassettesimo l’Everton, in attesa del Luton, a quota 17 punti.