Premier League: l’Arsenal torna al successo battendo il Tottenham nel derby di Londra, Newcastle ok in rimonta

INGHILTERRA

I Gunners vincono 1-0 in casa del Tottenham grazie all’incornata di Gabriel e sono secondi insieme ai Magpies, che ribaltano 2-1 il Wolverhampton

© Getty Images Torna a vincere l’Arsenal, che nella quarta giornata di Premier League si impone per 1-0 nel derby del nord di Londra in casa del Tottenham. I Gunners la risolvono al 64’ con il colpo di testa di Gabriel sul calcio d’angolo di Saka. Dopo il pareggio interno con il Brighton, la squadra di Arteta sale a 10 punti in classifica, a -2 dal Manchester City. Successo in rimonta per il Newcastle, 2-1 in casa del Wolverhampton con Schar e Barnes.

TOTTENHAM-ARSENAL 0-1

Il nord di Londra è biancorosso, l’Arsenal piega 1-0 il Tottenham. Sfida subito intensa e con continui ribaltamenti di fronte, con la squadra di Postecoglou che parte con un buon piglio. Poco dopo il quarto d’ora di gioco si fa vedere in avanti anche la formazione ospite, ma il colpo di testa di Havertz viene respinto da Vicario. La gara si innervosisce con il passare dei minuti, anche a seguito di un brutto fallo di Timber ai danni di Pedro Porro. Al termine della prima frazione di gioco nessuna delle due squadre riesce a sfondare, con l’arbitro che manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Dopo l’intervallo Tottenham e Arsenal provano a sbilanciarsi maggiormente alla ricerca del vantaggio: gli Spurs sembrano metterci più convinzione, ma a sbloccare la sfida è la squadra di Arteta. Al 64’ corner perfetto di Bukayo Saka e incornata vincente da due passi del brasiliano Gabriel, che firma l’1-0. Postecoglou inserisce Werner per dare più peso offensivo alla squadra, ma i Gunners si difendono fino alla fine e portano a casa i tre punti. Con questo successo l’Arsenal sale a 10 punti in classifica, a -2 dal Manchester City capolista. Ancora zoppicante invece il Tottenham, fermo a quota 4.

WOLVERHAMPTON-NEWCASTLE 1-2

Grande rimonta per il Newcastle, che ribalta il Wolverhampton 2-1 e si prende il secondo posto insieme all’Arsenal. Gli ospiti partono subito forte, cercando di occupare stabilmente la metà campo avversaria facendo un continuo possesso del pallone. Verso la metà del primo tempo i Magpies sfiorano il vantaggio, ma il tiro a giro di Gordon dopo una bella azione personale sulla sinistra si stampa sul palo. I Wolves provano a sfruttare principalmente le ripartenze, e al 36’ stappano la partita proprio in contropiede: cross di Strand Larsen dalla destra, velo di Joao Gomes e zampata da due passi vincente dell’ex Juventus Lemina, che fa 1-0 poco prima dell’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi Howe getta nella mischia anche Sandro Tonali, per provare a risolvere la situazione e cercare il pareggio. I bianconeri provano ad alzare baricentro e pressione, con i gialloneri che però si difendono compatti. Gli ospiti agguantano il pareggio al 75’ dalla distanza, con la conclusione deviata di Schar che beffa Johnstone. Dopo la rete l’inerzia si sposta completamente dalla parte dei Magpies, e cinque minuti più tardi la rimonta è completata: Barnes si accentra verso il limite dell’area e fa partire un arcobaleno perfetto di destro che si spegne sotto l’incrocio dei pali. Il finale è incandescente, ma la squadra di Howe riesce a difendere il risultato e a portare a casa i tre punti. Con questo successo il Newcastle sale a 10 punti in classifica, insieme all’Arsenal e a -2 dal Manchester City capolista. Ancora bloccato a 1 punto il Wolverhampton, in terzultima posizione.

