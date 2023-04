Premier League: l’Arsenal si fa rimontare dal West Ham, vince lo United

INGHILTERRA

Arteta, come contro il Liverpool, va in vantaggio di due reti e viene raggiunto sul 2-2. Ora il City è a -4 con una gara in meno. Sorridono i Red Devils, terzi in solitaria

© Getty Images Si ferma ancora l’Arsenal, che nella 31a giornata di Premier League viene rimontato sul 2-2 dal West Ham. Partenza-sprint dei Gunners, che si portano subito sul 2-0 con Gabriel Jesus e Ødegaard. Nella ripresa gli Hammers pareggiano con Benrahma e Bowen. Sorride così il Man City, ora a quattro punti con una gara da recuperare. Nell'altro match, il Manchester United batte 2-0 il Nottingham Forest. Red Devils terzi in solitaria, a +3 sul Newcastle.

WEST HAM-ARSENAL 2-2

Ancora una rimonta subita dall’Arsenal, che, proprio come una settimana fa ad Anfield, va in vantaggio 2-0 e poi impatta 2-2 contro il West Ham. I Gunners ci mettono appena sette minuti a sbloccarla: White arriva sul fondo e serve Gabriel Jesus, che libero a centro area non ha problemi a segnare in tap-in. Per il raddoppio basta aspettare tre minuti: cross morbidissimo di Martinelli sul secondo palo, dove si è inserito Odegaard, che apre il piatto e batte ancora Fabianski. L’Arsenal prova ad addormentare la partita con il suo palleggio, il West Ham la mette sul fisico, fa innervosire gli avversari e accorcia le distanze al 32’: Ramsdale atterra Paquetà in area e Benrahma non sbaglia dal dischetto. Arteta avrebbe l’occasione per ristabilire le distanze a inizio ripresa, ma al 52’ Saka fallisce un calcio di rigore e conferma il suo momento negativo. Gol sbagliato, gol subito due minuti dopo: i rilancio di Kehrer sorprende la difesa dei Gunners, che non legge l’inserimento di Bowen, bravo poi a tirare al volo e battere Ramsdale. Il colpo subito dai londinesi cambia l’inerzia del match, con il pubblico di casa a spingere gli Hammers verso la clamorosa rimonta. Il possesso degli ospiti però è sterile e l’occasione da gol più grossa capita nel finale a Moyes: bel cross dalla sinistra per Antonio, che prende posizione sul secondo palo e di testa colpisce in pieno l’incrocio dei pali. Finisce quindi 2-2: l’Arsenal sale a 74 punti e vede il Manchester City, vincente contro il Leicester ieri, avvicinarsi a -4, ma virtualmente a -1, avendo ancora una partita da recuperare.

NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER UNITED 0-2

Successo prezioso del Manchester United, che espugna il City Ground: 2-0 al Nottingham Forest, con le firme di Antony e Dalot. Controllano in avvio i Red Devils, che costruiscono la prima occasione al 18': Bruno Fernandes saggia i riflessi di Keylor Navas, che gli dice no. Dopo questa chance, però, salgono di tono i Garibaldi Reds che hanno un ottimo momento: Brennan Johnson e Danilo non trovano lo specchio della porta, McKenna colpisce il palo esterno. Un attimo effimero, che viene cancellato dal vantaggio del Manchester United al 32', firmato da Antony: Bruno Fernandes lancia Martial, il cui tiro viene respinto da Navas prima del tap-in dell'ex Ajax. Si sbloccano i Red Devils, che vanno a caccia del raddoppio per tutta la ripresa e sbattono su Keylor Navas. L'ex Psg ingaggia un duello con Bruno Fernandes, che colpisce anche una traversa, poi neutralizza due tiri di Eriksen. Niente gol per il danese, schierato in extremis dopo l'infortunio di Sabitzer nel riscaldamento, ma lo United raddoppia al 76': Antony trova l'imbucata perfetta per Diogo Dalot, che deve solo battere il portiere. Il finale è un monologo dei Red Devils, che controllano e sfiorano anche il tris. Sorride ten Hag per un 2-0 che vale il terzo posto in solitaria con 59 punti, a +3 sul Newcastle e +6 sul Tottenham quinto. Il Manchester United passeggia così sui resti di un Nottingham Forest in crisi nerissima, con Cooper a rischio-esonero: i Garibaldi Reds, che non vincono dal 5 febbraio (dieci gare), restano terzultimi con 27 punti, in tandem con l'Everton.

