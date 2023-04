Premier League: apoteosi Emery, l'Aston Villa travolge il Newcastle

INGHILTERRA

L'ex Villarreal ha trasformato i Villans in una squadra d'alta classifica, capace di lottare per l'Europa: finisce 3-0 contro i Magpies, travolti dalla doppietta di Watkins

© Getty Images L'Aston Villa di Emery non si ferma più e alimenta i suoi sogni d'Europa, travolgendo il Newcastle e infliggendo uno stop importante ai Magpies nella corsa-Champions. Finisce 3-0 per i Villans, imbattuti da sette gare e sempre più sesti in classifica con 50 punti. Il trascinatore è Ollie Watkins, che ispira la rete di Ramsey all'11' e firma la sua doppietta al 60' e all'83', salendo a 11 gol nelle ultime 13 gare sotto gli occhi di Southgate.

ASTON VILLA-NEWCASTLE 3-0

Prosegue inesorabile la marcia dell'Aston Villa di Unai Emery, che dal suo arrivo sulla panchina del club ha una media da Champions (38 punti in 18 gare, 2.11 a partita) e sconfigge 3-0 il Newcastle. Avvio aggressivo dei padroni di casa, che colpiscono subito il palo con lo scatenato Watkins, prima di tremare all'8': Isak impegna il Dibu Martinez, che devia in corner. Passano tre minuti e l'Aston Villa trova il vantaggio, col già menzionato Watkins assoluto protagonista. Sul cross di McGinn, il centravanti fa da torre per Ramsey, che arriva alle sue spalle e firma l'1-0 con un tiro in corsa. Villans in vantaggio all'11' e in assoluto controllo, con Pope ad evitare il raddoppio di Watkins. Emery ordina ai suoi di abbassare il ritmo e giocare di rimessa nella seconda metà del primo tempo, il Newcastle non riesce a sfondare e si va al riposo sull'1-0. Nella ripresa la musica non cambia, nonostante gli ingressi di Almiron e Callum Wilson, spettatori dello show di Ollie Watkins. L'attaccante impegna un incerto Pope, si vede annullare la rete personale al 60' e la trova quattro minuti più tardi: splendida la sua giravolta sull'assist di Moreno, prima di battere il portiere per il 2-0. Il Newcastle risente del colpo e rischia il ko tecnico, ma Pope tiene in vita i suoi deviando coi pugni il potenziale tris di Ashley Young. Nel finale i Magpies alzano il baricentro, ma è nuovamente il Villa a colpire all'83' con la doppietta di Ollie Watkins, bravo a sfruttare il velo di Ramsey: 11° gol in 13 gare per il centravanti, sotto gli occhi di Southgate. Vince 3-0 e rafforza i suoi sogni d'Europa l'Aston Villa di Unai Emery, sesto con 50 punti e sette gare senza ko (sei vittorie e un pari). Brusco stop in zona-Champions per il Newcastle, che si ferma a quota 56.