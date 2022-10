Premier League: l'Arsenal travolge il Nottingham Forest e torna in testa

INGHILTERRA

Vittoria senza troppi patemi d'animo per i Gunners, che sconfiggono 5-0 i Garibaldi Reds e riscattano il ko contro il PSV. Arteta torna a +2 sul Manchester City



ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST 5-0

Riprende la marcia dell'Arsenal, dopo il pareggio contro il Southampton e il ko europeo col PSV: sconfitto 5-0 il Nottingham Forest in una sfida dominata dall'ìnizio alla fine. Passano subito i Gunners, che sbloccano la gara al 5' con Gabriel Martinelli, bravo a insaccare di testa sull'assist di Saka: il brasiliano dedica la rete a Pablo Marí, ex compagno di squadra che era stato ferito nell'agguato di Assago. Freuler prova a suonare la carica, ma i Garibaldi Reds faticano a rendersi pericolosi e l'Arsenal domina, sfiorando il raddoppio: bravo Renan Lodi a salvare sulla linea, evitando la doppietta di Martinelli. Arteta perde Saka e l'inerzia della sfida non cambia, col Forest insidioso solo nel finale per un errore di Gabriel. I Gunners sono in pieno controllo e dilagano in avvio di ripresa, con l'uno-due di Reiss Nelson: l'esterno, rientrato dal Feyenoord e mai schierato in Premier fino ad oggi, segna al 49' e al 52' mostrando grande reattività in area. Il Nottingham Forest non c'è più e l'Arsenal si diverte: Thomas Partey firma il poker dalla distanza al 59', Ødegaard cala la manita al 77'. Alla festa manca solo Gabriel Jesus, a secco da un mese, e il brasiliano spreca due nitide occasioni proseguendo la sua astinenza dal gol. Finisce 5-0, l'Arsenal vince e torna in testa alla Premier League con 31 punti in 12 gare: il City torna a -2, mentre il Nottingham Forest resta ultimo.