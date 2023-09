Premier, Manchester ko: City e United sconfitti. Poker dell’Arsenal

PREMIER LEAGUE

I Citizens cadono 2-1 in casa del Wolverhampton, mentre una rete dell’ex Samp Andersen condanna i Red Devils ad Old Trafford. 0-4 Gunners sul Bournemouth, ora la vetta è a -1

© Getty Images La settima giornata di Premier League non sorride alle squadre di Manchester: il City perde 2-1 in casa del Wolverhampton, mentre una rete di Andersen fissa lo 0-1 del Crystal Palace in casa dello United. Vince 4-0 l’Arsenal sul terreno del Bournemouth. Batosta per il Brighton, che perde 6-1 in casa dell’Aston Villa, mentre il Newcastle vince ancora (2-0 sul Burnley), così come il West Ham (2-0 allo Sheffield). Everton-Luton termina invece 1-2.

WOLVERHAMPTON-MANCHESTER CITY 2-1

Pedro Neto sblocca l’incontro con una grande discesa sulla fascia destra che culmina nel cross teso deviato da Ruben Dias che causa l’1-0. La formazione di Guardiole cerca insistentemente lo spazio per il pareggio, ma i primi 45’ si chiudono ancora senza reti dei campioni d’Inghilterra. Quando il gioco si fa duro serve un lampo individuale per riprende la partita e ci pensa Julian Alvarez poco prima dell’ora di gioco, con un delizioso calcio di punizione che si infila all’incrocio dei pali. I lupi reagiscono e ripassano in vantaggio con Hee-Chan Hwang, che al 66’ riceve da Cunha e riporta avanti i suoi. Il punteggio di fatto non cambia: vittoria prestigiosa per gli uomini di O’Neil, ora a sette punti, mentre restano primi i campioni in carica, ma con la possibilità di essere scavalcati dal Liverpool.

BOURNEMOUTH-ARSENAL 0-4

Dopo 17’ Odegaard inventa per Jesus, che colpisce traversa di testa e regala sul rimpallo un tap-in facile facile per Saka, che porta in vantaggio i Gunners. Cercano di reagire le Cherries, ma nel finale della frazione arriva anche il calcio di rigore in favore degli ospiti, trasformato perfettamente da Odegaard. Il secondo tempo si apre come si era chiuso il primo, ossia con un penalty per gli ospiti che questa volta viene affidato ad Havertz, che si sblocca così con la nuova maglia. Ben White completa la festa nel recupero, calando il poker. Diventano così 17 i punti in classifica dell’Arsenal, temporaneamente secondo a meno uno dal City, mentre il Bournemouth resta a tre.

MANCHESTER UNITED-CRYSTAL PALACE 0-1

In un primo tempo fino a quel momento senza occasioni, la prima rete della partita la realizza in girata l’ex Sampdoria Andersen, che col destro batte Onana dopo 23’. Casemiro è ancora l’uomo più pericoloso dei Red Devils e sfiora la rete al 40’ con un colpo di testa da calcio d’angolo, alto di poco. Si alza la pressione dei padroni di casa, che in avvio di ripresa ci provano con Bruno Fernandes e Hojlund, ma il loro assedio si rivela ancora una volta sterile e certifica il colpaccio degli ospiti, che superano così la formazione di Ten Hag anche in classifica, con il Palace che si issa a undici lunghezze, due in più dei padroni di casa.

NEWCASTLE-BURNLEY 2-0

Dopo un avvio non perfetto, gli uomini di Howe prendono le redini del gioco e passano in vantaggio grazie al paraguaiano Almiron, che spara all’incrocio col suo mancino dal limite a permette ai suoi di condurre il primo tempo in vantaggio. I bianconeri prendono il controllo del match e raddoppiano su rigore con Isak a un quarto d’ora dalla fine, mentre gli avversari non riescono a porre fine alla propria crisi di risultati. Sono ora dodici i punti del Newcastle, mentre resta uno quello degli ospiti, in fondo alla graduatoria e ancora senza vittorie in campionato.

WEST HAM-SHEFFIELD UNITED 2-0

Gli Hammers passano con il mancino di Bowen al 24’ e passano sul 2-0 al 37’ con la conclusione di Soucek, che pone il punto esclamativo su una prima frazione dominata dai padroni di casa. Gli ospiti sfiorano più volte la rete del 2-1, ma alla fine termina così la partita. Sale a tredici lunghezze la squadra di Moyes, mentre lo Sheffield resta ultimo.

EVERTON-LUTON 1-2

Ottimo impatto degli ospiti, che alla mezz’ora sono già avanti di due reti: prima Lockyer ribadisce in rete un colpo di testa di Morris finito sulla traversa, poi è proprio il numero 9 a raddoppiare sette minuti dopo col destro. A 4’ dall’intervallo, Calvert-Lewin dimezza lo svantaggio. Si difende strenuamente la formazione neopromossa, che riesce a mantenere il risultato e trova il primo successo in campionato, agganciando proprio i Toffees a quattro lunghezze.

ASTON VILLA-BRIGHTON 6-1

De Zerbi incassa una delle più pesanti sconfitte da quando è sulla panchina del Brighton: l'Aston Villa domina e si impone 6-1. La partita inizia malissimo per i Seagulls: al 14', infatti, McGinn lancia sulla destra Cash che mette al centro per Watkins, cinico da pochi passi a siglare l'1-0 per i Villans. Il raddoppio arriva sette minuti dopo e nasce da un errore in impostazione di Veltman: Diaby recupera palla e lancia ancora Watkins, che entra in area, si porta la palla sul destro e batte sul primo palo un poco reattivo Steele. Le brutte notizie per gli ospiti non sono però finite, perché al 26' arriva addirittura il clamoroso 3-0: Diaby conclude, Steele risponde ma l'ex Leverkusen ci riprova, facendo carambolare la sfera su Estupinan che, in modo goffo, commette un clamoroso autogol.

De Zerbi prova a correre ai ripari con un triplo cambio: dentro Joao Pedro, Ansu Fati e Lamptey. E l'ex Barcellona è subito incisivo: al 50', segna la rete del 3-1 che arriva in modo un po' fortunoso, con la sfera che arriva allo spagnolo che accorcia. Questa, però, è la giornata di Watkins e, infatti, al 65' arriva la tripletta su assist di McGinn, un gol che pone definitivamente fine alle speranze di rimonta del Brighton. Gli ospiti tirano i remi in barca e i padroni di casa ne approfittano per dilagare con Ramsey (a segno all'85' ed entrato al 57' al posto di Zaniolo) e Douglas Luiz (97'). Con questo pesantissimo 6-1, l'Aston Villa si porta a quota 15 punti in classifica, gli stessi di un Brighton scosso da una giornata da dimenticare.

