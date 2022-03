Premier League, il Tottenham schiaccia l’Everton 5-0

INGHILTERRA

Gli uomini di Conte demoliscono la banda di Lampard con la doppietta di Kane, l’autorete di Keane e le marcature di Heung-Min Son e Reguilon

Il Tottenham esagera e demolisce l’Everton con un secco 5-0. Gli uomini di Antonio Conte non hanno pietà e dilagano già nel primo tempo con l’autogol di Keane (14’), la rete di Son su errore di Pickford (17’) e il contropiede di Kane (37’), per poi arrotondare con il nuovo entrato Reguilon (46’) e la doppietta di Kane (55’). Ottima prova per Kulusevski, autore di due assist. Spurs più vicini all’Europa, Everton a rischio retrocessione.

Un Tottenham spietato dà uno schiaffo all’Everton e lo spinge verso la zona retrocessione. Gli Spurs abbattono gli uomini di Lampard con un pesante 5-0 e rilanciano la loro corsa europea, che dovrà passare dalla rimonta rispetto all’Arsenal. Al Tottenham Hotspur Stadium, i padroni di casa sbloccano l’incontro al 14’ con il maldestro autogol di Keane, che spedisce nella propria porta il cross di Sessegnon su cui Kane non riesce ad arrivare. Passano appena 3’ e Heung-Min Son raddoppia, sfruttando al meglio il bel tocco di Kulusevski per trafiggere un colpevolissimo Pickford, impacciato in una parata all’apparenza semplice. Gli uomini di Lampard non sono in serata e Kane li punisce un’altra volta, al 37’, scattando sul filo del fuorigioco sul filtrante di Doherty per firmare il 3-0.

L’intervallo non porta consiglio e lucidità agli uomini di Lampard. Basta meno di un minuto a Reguilon, entrato tra un tempo e l'altro, per infilare il 4-0 sbucando sul secondo palo sul cross basso di Kulusevski, autore di due assist. L’Everton non riesce mai a rendersi pericoloso e completa il suo tracollo: prima Dier centra la traversa di testa, poi al 55’ Kane colpisce con un meraviglioso mancino al volo per spedire il diagonale del 5-0. Il resto della partita è poco significativo: Lampard concede ad Alli l’applauso dei suoi ex tifosi, schierandolo a punteggio ormai ampiamente deciso. Il Tottenham sale a 45 punti e si riporta a tre lunghezze dalla Champions, mentre l’Everton resta a +1 sul terzultimo posto, che porta alla retrocessione.