Premier League: il Tottenham riprende il Manchester United, bene il Newcastle

INGHILTERRA

Gli Spurs rimontano i Red Devils da 2-0 a 2-2, i Magpies travolgono l’Everton 4-1

© Getty Images Nella 33a giornata di Premier League il Manchester United viene ripreso dal nuovo Tottenham di Mason. Al doppio vantaggio di Sancho (7’) e Rashford (44’) rispondono Pedro Porro (56’) e Son (79’). Altro successo largo per il Newcastle, che travolge l’Everton 4-1: per i Magpies decisivo Wilson con una doppietta. Sconfitta pesante per il Southampton, che cade 1-0 contro il Bournemouth ed è sempre più vicino alla retrocessione.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED 2-2

Respira il nuovo Tottenham di Mason, che rimonta il Manchester United da 2-0 a 2-2. Incontro dai ritmi alti nella prima frazione di gioco: gli Spurs provano a tenere palla senza paura, ma alla prima offensiva i Red Devils passano in vantaggio: al 7’ Rashford apre per Sancho, che rientra sul destro e fa partire il piattone forte e preciso che batte Foster. L’ inglese ex Dortmund va vicino al raddoppio qualche minuto più tardi, con Perisic che salva sulla linea. La formazione di Mason rientra in partita e prova in più occasioni a pareggiare: la più clamorosa capita proprio tra i piedi di Perisic, che si fa ipnotizzare da de Gea. Sul ribaltamento di fronte ne approfitta la squadra di ten Hag, con un contropiede fulmineo di Rashford che vale il 2-0, al 44’. Nel secondo tempo è tutt’altro Tottenham: i padroni di casa gestiscono a lungo il possesso palla, e al 56’ accorciano: Pedro Porro insacca con l’esterno destro dopo un batti e ribatti continuo in area di rigore. I rossi di Manchester reagiscono immediatamente, con la clamorosa traversa colpita da Bruno Fernandes. L’incontro è spumeggiante, con fiammate da una parte e dall’altra: dopo l’ora di gioco gli Spurs hanno due occasioni nitidissime, fallite da Son prima e Dier poi. Il coreano si fa però perdonare al 79’, quando realizza il 2-2 sottomisura su assist di Harry Kane. Nel finale i Red Devils cercano di spuntarla, ma la partita finisce in parità. Il Tottenham sale a 54 punti, sei in meno rispetto a quelli totalizzati dal Manchester United, che ha ancora due gare da recuperare.

EVERTON-NEWCASTLE 1-4

Altro largo successo per il Newcastle, corsaro per 4-1 in casa dell’Everton. La squadra di Dyche inizia con coraggio, facendo valere il fattore casa e provando ad innescare la velocità di Calvert-Lewin. I padroni di casa non riescono a sbloccarla, con gli ospiti che prendono le misure con il passare dei minuti. Poco prima della mezzora arriva il vantaggio dei Magpies: al 28’ ci pensa Callum Wilson a portare avanti il Newcastle. Gli undici di Howe chiudono il primo tempo in attacco, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sull’1-0. Nella ripresa il canovaccio è piuttosto analogo, con gli ospiti che continuano a spingere: al 72’ arriva il 2-0, siglato da Joelinton, e tre minuti più tardi il Newcastle cala il tris: assist di Bruno Guimaraes per la doppietta personale di Wilson, che vale il 3-0. A dieci minuti dal termine i padroni di casa provano a riaprirla, con la rete di McNeil, ma le speranze dei Toffees durano meno di un minuto: ci pensa Murphy a chiudere la gara, con il gol del 4-1 finale. Il Newcastle sale a quota 62 punti, sempre più vicino ad una storica qualificazione in Champions League. Rimane fermo a 28 l’Everton, in piena zona retrocessione.

SOUTHAMPTON-BOURNEMOUTH 0-1

Sconfitta pesantissima per il Southampton, che cade tra le mura casalinghe contro il Bournemouth 1-0. I primi quarantacinque minuti sono poveri di emozioni, con i ritmi della gara relativamente bassi e spenti. Nella prima fase i Saints provano a fare la partita, gestendo il pallone e mantenendo un baricentro alto. Con il passare dei minuti gli ospiti si rendono più pericolosi, senza però affondare: si rientra negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa la formazione allenata da O’Neil stappa la partita: al 50’ Marcus Tavernier porta in vantaggio i suoi, sull’assist dell’ex Liverpool Solanke. Gli undici di Selles giocano di fatto tutto il secondo tempo alla ricerca di un pareggio insperato, con un assedio continuo negli ultimi minuti: al 90’ arriva l’1-1 di Adams, che viene però annullato dopo il controllo del Var. Vince il Bournemouth 1-0, e sale a 36 punti in classifica. Il Southampton rimane all’ultimo posto, a quota 24, con la sola matematica a tenere vive le speranze salvezza.