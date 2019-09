Premier League: il Manchester United cade a Londra, West Ham in zona Champions

Brutta sconfitta in Premier League per il Manchester United, che a Londra cade sul campo del West Ham per 2-0: sono Yarmolenko al 44' e Cresswell all'84' a regalare ai padroni di casa i tre punti che li catapultano in piena zona Champions League. Male invece i Red Devils, che si ritrovano con soli 8 punti conquistati in 6 giornate di campionato. Tra Crystal Palace e Wolverhampton finisce 1-1: Diogo Jota pareggia per gli ospiti al 96'.