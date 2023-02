Premier League: il Manchester City accende la corsa al titolo, Arsenal battuto 3-1

INGHILTERRA

I Citizens passano all’Emirates con le reti di De Bruyne, Grealish e Haaland: Gunners agganciati in classifica

© Getty Images Nel recupero del dodicesimo turno di Premier League il Manchester City vince 3-1 in casa dell’Arsenal e accende la lotta per il titolo. De Bruyne porta in vantaggio gli ospiti al 24’, pareggio di Saka su rigore al minuto 42. Nella ripresa le reti di Grealish (72’) e Haaland (82’). Arteta viene agganciato dal mentore Guardiola a quota 51 punti in classifica, ma i Gunners devono ancora recuperare la 7a giornata (contro l’Everton in casa).

Entra nel vivo la lotta per la Premier League, con il Manchester City che vince 3-1 in casa dell’Arsenal e la aggancia in classifica. Sfida accesissima, tra le prime due della classe, con l’allievo (Arteta) contro il maestro (Guardiola). Ritmi altissimi fin dalle prime battute, con le squadre molto concentrate. A passare in vantaggio sono gli ospiti, che al 24’ approfittano dell’incertezza di Tomiyasu e insaccano l’1-0 con il sinistro di Kevin De Bruyne. Reazione rabbiosa della capolista, che cerca subito la via del pareggio. Al minuto 42 arriva il gol dell’1-1, con Bukayo Saka che trasforma dagli undici metri il calcio di rigore guadagnato da Nketiah (contatto con Ederson).

Si rientra negli spogliatoi in parità, con l’equilibrio che regna. Nella ripresa la partita si innervosisce leggermente: poco prima dell’ora di gioco viene fischiato un altro penalty, questa volta per i Citizens, per via del fallo di Gabriel su Haaland. Il Var interviene e annulla il rigore, a causa del fuorigioco dell’attaccante norvegese ex Dortmund. Gli undici di Guardiola tornano in vantaggio al 72’, con l’interno destro preciso di Grealish che batte Ramsdale su assist di Gundogan. Dieci minuti più tardi arriva anche il 3-1, con Haaland che riceve il passaggio di De Bruyne, controlla con il sinistro e chiude con il destro a incrociare. I padroni di casa tentano la reazione e cercano di accorciare le distanze, ma la partita termina 3-1. Vince quindi il Manchester City, che sale a 51 punti e aggancia in vetta proprio l’Arsenal. I Gunners devono però ancora recuperare la settima giornata di campionato, sempre tra le mura casalinghe dell’Emirates Stadium, contro l’Everton (in programma il 1° marzo).