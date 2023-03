Premier League: il Liverpool umilia lo United 7-0, pari per l'Everton

INGHILTERRA

Ad Anfield non c'è storia: clamoroso 7-0 con doppiette di Gakpo, Núñez e Salah e gol di Firmino. I Toffees fanno 2-2 a Nottingham

© Getty Images Il big match di Anfield valevole per la ventiseiesima giornata di Premier League va al Liverpool, che travolge 7-0 lo United. I Reds dilagano con le doppiette di Gakpo (43' e 50'), Núñez (47' e 75') e Salah (66' e 83'), mentre l'ultima rete è di Firmino (88'). Con questa vittoria, Klopp si porta a -3 dal quarto posto, mentre i Red Devils restano terzi a quota 49. Nell'altra sfida di giornata, è 2-2 tra Nottingham ed Everton.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 7-0

Finisce in modo clamoroso il big match della ventiseiesima giornata di Premier League. Con un folgorante inizio di secondo tempo, il Liverpool ipoteca la pratica Manchester United, poi dilaga: finisce 7-0, con Klopp che si rilancia definitivamente per la corsa alla Champions. La sfida si sblocca al 43', proprio sul finire del primo tempo e poco dopo una rete annullata a Casemiro per fuorigioco. A segnare è Gakpo, che la mette all'angolino su assist di Robertson dopo un dribbling su Varane. Al 47', invece, è Núñez a raddoppiare di testa. Gli uomini di ten Hag spariscono dal campo e tre minuti dopo arriva il tris: è ancora l'olandese a segnare con un tocco sotto sull'uscita di de Gea. La partita finisce e il Liverpool si diverte: Robertson e Konaté vanno vicini al 4-0, che però arriva puntuale al 66'. A rendere ancora più passivo il pesante è Salah, che finalizza un contropiede con un bolide in porta dopo l'aiuto della traversa. Passano 9 minuti ed ecco anche il pokerissimo, ancora di testa e ancora di Núñez che fa doppietta e 5-0. Il Liverpool non si ferma e arrotonda ulteriormente con Salah, a quota due esattamente come Gakpo e l'uruguaiano, e con Firmino, che sigla il definitivo 7-0 all'88'. Klopp sale a quota 42, a -3 dal quarto posto del Tottenham e a -7 proprio dai Red Devils, che non riescono a riavvicinarsi al City.

NOTTINGHAM-EVERTON 2-2

Tra Nottingham ed Everton finisce 2-2, un pareggio che fa sicuramente più piacere ai padroni di casa, che restano fuori dalla zona retrocessione. Eppure, i Toffees passano due volte in vantaggio: prima con il rigore di Gray (10'), poi con Doucouré (29'), ma è Brennan Johnson, con una doppietta (19' e 77') a riprendere la formazione di Dyche, che aggancia momentaneamente il Leeds ma è costretto a sperare in De Zerbi per non restare da solo al terzultimo posto. Sono 22 i punti dell'Everton contro il 26 del Nottingham che, però, non è per nulla al sicuro da eventuali sorprese in zona retrocessione.

