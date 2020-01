Premier League, il Liverpool scrive la storia: nove record nel mirino

PREMIER LEAGUE

21 vittorie nelle prime 22 giornate valgono al Liverpool il primo record storico di questo 2020 in cui la squadra di Klopp può riscrivere la storia della Premier League. I Reds volano verso la conquista del primo titolo da quando esiste la moderna prima serie inglese (+16 sul City con una gara in meno) e sulla strada per il trionfo finale potrebbero battere una serie di record storici della competizione. Ecco quali: Premier League, il Liverpool scrive la storia









































Vittorie consecutive in casa: 18 di fila, a due dal record stabilito dal Manchester City nel 2011/2012.

Vittorie consecutive: 13 fin qui, a sei successi dal record del City nel 2017.

Vittorie in trasferta: nove successi fuori casa per il Liverpool: ne mancano otto per superare il City 2017/2018.

Vittorie in casa: fin qui sono 12, ne servono 7 per battere il record di Premier.

Gare consecutive senza sonfitte: il Liverpool non perde da 39 giornate, ne mancano 11 per superare l'Arsenal 2003/2004.

Campionato da imbattuta: obiettivo eguagliare l'impresa dell'Arsenal di Wenger nel 2003/2004.

Giorni da imbattuta: tra il 2003-2004 e il 2004-2005 l'Arsenal non ha perso per 537 giorni, il Liverpool è a 382. 'Basterà' quindi non perdere in questo campionato per ottenere il record.

Vittorie in un campionato: il Manchester City ne ha ottenute 32 lo scorso anno, ora i Reds sono a 21.

Maggior numero di punti in campionato: nel 2017/2018 il City ha chiuso con 100 punti, il Liverpool potrebbe arrivare a 112.

