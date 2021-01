Premier League: il Liverpool risorge, tris a Mourinho

INGHILTERRA

Nel posticipo della ventesima giornata di Premier League, il Liverpool torna al successo vincendo 3-1 in casa del Tottenham di Mourinho. Reds avanti a fine primo tempo con il tap-in di Firmino, mentre Alexander-Arnold raddoppia ad inizio ripresa. Gli Spurs accorciano subito le distanze con il destro dal limite di Hojbjerg, ma Mané chiude i giochi al 65'. Klopp sorride dopo tre pareggi e due sconfitte e sale al quarto posto a -4 dalla vetta.

Parlare di un Liverpool fuori dalla crisi è più che prematuro, ma quel che è certo è che il 3-1 in casa del Tottenham è una vera e propria boccata d'ossigeno per Jurgen Klopp. Avvio pirotecnico a Londra: Mané, dopo due minuti, ha sul sinistro il pallone per portare in vantaggio i Reds, ma spreca davanti a Lloris. Errore che, sessanta secondi dopo, non commette Son, che brucia Alisson sul primo palo, partendo però da posizione di fuorigioco. Il duello si ripete al 22', ma stavolta il brasiliano blocca la conclusione del sudcoreano. Dall'altra parte, invece, Lloris è bravo a fermare nuovamente, e per due volte, Mané. All'ultima azione del primo tempo, però, il Liverpool passa in vantaggio: il senegalese entra in area dalla sinistra e mette al centro dove Firmino, da pochi passi, non può sbagliare, consentendo ai Reds di tornare al gol in Premier dopo quasi 500 minuti.

Nella ripresa, Klopp inserisce Phillips al posto di Matip, mentre Mourinho è costretto a rinunciare a Kane, infortunatosi poco prima dell'intervallo e sostituito da Lamela. I campioni d'Inghilterra in carica, dopo aver sprecato il raddoppio con Salah, trovano il 2-0 dopo appena 75 secondi grazie ad Alexander-Arnold, tra i più "irriconoscibili" in questo periodo negativo del Liverpool, bravo però a ribadire in rete dopo la parata non stilisticamente perfetta di Lloris sul destro a giro di Mané. Gli Spurs, però, rispondono dopo appena due minuti con il destro dalla distanza di Hojbjerg, che firma il 2-1 e riapre subito la partita. Al 56', gli ospiti si vedono annullare il possibile 3-1 di Salah, viziato dal fallo di mano ad inizio azione di Firmino. Il tris, però, è solo rinviato: al 65', infatti, Mané approfitta dell'errore di Rodon e fulmina Lloris sull'assist di Alexander-Arnold. Il gol taglia le gambe ai padroni di casa: inutile, per Mourinho, l'ingresso all'81' di Bale. Finisce 3-1: il Liverpool torna alla vittoria dopo cinque turni, in cui aveva raccolto appena tre pareggi, e si riavvicina alle zone altissime della classifica: il primo posto del City, che ha però una partita in meno, dista solo 4 punti. Affonda invece il Tottenham, ora a -8 dalla vetta.

RISULTATI E CLASSIFICHE