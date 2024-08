Premier League: il Liverpool riprende City e Arsenal, show del Chelsea

INGHILTERRA

Debutto vincente per Slot ad Anfield: Luis Diaz e Salah piegano 2-0 il Brentford. Un super Madueke regala i primi tre punti al Chelsea di Maresca

© Getty Images Seconda giornata di Premier League e seconda vittoria per il nuovo Liverpool di Arne Slot, la prima per l’olandese ad Anfield: Luis Diaz (13’) e Salah (70’) regalano il 2-0 ai Reds sul Brentford e tengono la squadra in vetta. Centra il primo successo il Chelsea di Maresca, che travolge 6-2 in trasferta il Wolverhampton: grande protagonista di giornata è Madueke, autore di una tripletta. Pareggio per il Newcastle (1-1 a Bournemouth).

WOLVERHAMPTON-CHELSEA 2-6

Goleada del Chelsea, che dopo un primo tempo equilibrato piega 6-2 il Wolverhampton trovando la prima vittoria in questa Premier League. Dopo due minuti di gioco gli ospiti sono già avanti di un gol, grazie al colpo di testa di Nicolas Jackson sugli sviluppi di calcio d’angolo dopo un batti e ribatti. La formazione allenata da Maresca però non gestisce bene il vantaggio, e poco prima della mezzora i Wolves riportano l’incontro in equilibrio: al 27’ Ait-Nouri trova Cunha dentro l’area che calcia da buona posizione di destro e firma l’1-1. Dopo il gol incassato i Blues si rimettono in moto per mettere nuovamente il muso avanti, riuscendoci al 45’ grazie al primo sigillo stagionale di Cole Palmer, con un bel sinistro da fuori area. Primo tempo concluso? Non proprio, perché nel lungo recupero (al 45’+6) i gialloneri pareggiano il match per la seconda volta grazie alla zampata di Strand Larsen, dopo la sponda di Toti Gomes. In avvio di ripresa si scatena tutto il talento di Noni Madueke: tripletta fantastica in un quarto d’ora. Al 49’ chiude con il sinistro sporcato da Ait-Nouri che beffa Jose Sá, al 58’ con un bel diagonale destro da posizione defilata e al 63’ ancora con il destro a tu per tu con il portiere portoghese. Fondamentale in tutte le azioni dei gol Cole Palmer, che attira difensori avanzando e poi scarica sull’esterno inglese fornendo quindi ben tre assist. Nel finale c’è spazio anche per la rete del “vecchio nuovo” acquisto Joao Felix, che all’80’ apre il piattone di prima intenzione su assist di Pedro Neto e insacca il tennistico 6-2 finale sotto la traversa. Vince il Chelsea 3-2 e sale a 3 punti, fermo ancora a 0 il Wolverhampton.

BOURNEMOUTH-NEWCASTLE 1-1

Termina invece in pareggio la sfida tra Bournemouth e Newcastle, il risultato finale è di 1-1. I Magpies cominciano molto bene, mettendosi subito in moto nel gestire il possesso del pallone e nell’attaccare l’area avversaria. I tentativi degli ospiti sono troppo tiepidi, e con il passare dei minuti l’inerzia passa tutta nelle mani delle Cherries. Al 27’ Semenyo colpisce una clamorosa traversa con il sinistro da fuori area, ma il vantaggio della squadra di Iraola non tarda ad arrivare: dieci minuti più tardi, infatti, Tavernier trova la zampata vincente sottomisura, che vale l’1-0 su assist proprio di Semenyo. I bianconeri non riescono a reagire nei restanti minuti della prima frazione, che termina con il Bournemouth avanti di un gol. Nei successivi quarantacinque minuti la squadra di Howe preme forte sull’acceleratore alla ricerca del pareggio, ma la manovra non è fluida come in altre occasioni. Poco prima dell’80’ gli ospiti però trovano il guizzo per siglare l’1-1: al 76’ Barnes scende sulla sinistra e pesca l’inserimento sul lato opposto di Gordon, che riporta tutto in parità a poco più di seicento secondi dal termine. Il rush finale è tutto a tinte bianconere, ma la squadra ospite non riesce a completare la rimonta: al 93’ i rossoneri beffano completamente gli avversari e segnano il gol partita con Ouattara, annullato però dopo controllo al Var. Il match tramonta quindi sull’1-1, con il Newcastle che sale a 4 punti in classifica. Ancora a secco di sconfitte il Bournemouth, ma anche imbattuto, a quota 2.

LIVERPOOL-BRENTFORD 2-0

Esordio vincente ad Anfield per il nuovo Liverpool di Arne Slot: i Reds battono 2-0 il Brentford, rispondendo subito ai successi ottenuti ieri da Manchester City, Arsenal e Brighton. I padroni di casa partono subito forte e passano in vantaggio già al 13’: Diogo Jota guida un contropiede perfetto e serve poi Luis Diaz, che trafigge Flekken con un sinistro tagliente. Il Liverpool si diverte e intorno al 20’ si rende nuovamente pericoloso con Robertson: la conclusione dello scozzese trova però un attento Flekken. Mbeumo e Norgaard provano allora a svegliare il Brentford, con le Bees che cercano di pungere soprattutto nel gioco aereo: i londinesi rischiano però di incappare in un autogol al 41’, quando un tiro potente di Alexander-Arnold viene alzato di poco sopra la traversa dalla schiena di Collins. La squadra di Frank soffre, ma non rinuncia ad attaccare e al 43’ si procura anche una buona occasione con Lewis-Potter. Nella ripresa, il Liverpool ha immediatamente la chance di andare sul 2-0: Robertson si presenta tutto solo davanti a Flekken e colpisce a colpo sicuro di testa, centrando però in pieno l’estremo difensore olandese. Dalla parte opposta ci vuole invece il miglior Alisson per negare il gol del pareggio a Collins. I Reds sono però indomabili e sfiorano ancora il raddoppio con Jota e Luis Diaz, colpendo anche una traversa. Prova e riprova e il 2-0 arriva al 70’: imbucata di Luis Diaz e stoccata perfetta di Salah, a tu per tu con Flekken. Dieci minuti più tardi è invece Gakpo a creare l’ennesima chance per i padroni di casa, con Collins che devia nuovamente sulla traversa. Il Liverpool si regala quindi una vittoria convincente e sale a quota 6 punti in classifica, mentre il Brentford resta fermo a 3. Piccola curiosità: era dall’aprile del 1991 che un manager del Liverpool non vinceva le sue prime due partite ufficiali sulla panchina dei Reds, dai tempi di Souness.