Premier League: il Liverpool frena il City, il Newcastle travolge il Chelsea

INGHILTERRA

Alexander-Arnold risponde a Haaland nell’1-1 tra Guardiola e Klopp, poker dei Magpies a Pochettino: De Zerbi ok col brivido

© Getty Images Nella 13a giornata di Premier League non si fanno male le due squadre in testa alla classifica: Manchester City-Liverpool finisce 1-1, con Alexander-Arnold che risponde al vantaggio di Haaland. Vola il Newcastle, che travolge il Chelsea 4-1, così come il Brighton di De Zerbi, che trionfa 3-2 in casa del Nottingham Forest. Il West Ham rimonta il Burnley 2-1, con lo stesso punteggio il Luton piega il Crystal Palace. Sheffield-Bournemouth 1-3.

NEWCASTLE-CHELSEA 4-1

Grande prova del Newcastle, che a St. James’ Park travolge il Chelsea 4-1. I padroni di casa cominciano bene, e dopo tredici minuti vanno subito in vantaggio: Miley pesca lo svedese Isak, che fa 1-0. I Magpies sfiorano il raddoppio dopo pochi istanti, ma al 23’ i Blues pareggiano con Sterling. La squadra di Pochettino dopo il pari è più accesa, ma le due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. I bianconeri scendono in campo nel secondo tempo con tutt’altro piglio, e verso l’ora di gioco stendono gli ospiti con un uno-due micidiale: al 60’ Lascelles riporta in avanti il Newcastle, con Joelinton che cala il tris pochissimi istanti più tardi. Blackout totale del Chelsea, che rimane anche in dieci uomini al 73’ per via dell’espulsione di James. All’83’ i Magpies chiudono il match, con il poker firmato da Gordon. Finisce 4-1, con il Newcastle che tocca quota 23 punti, sempre al sesto posto. Si blocca invece il Chelsea, ancora decimo a 16 punti.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 1-1

Non riesce la fuga al Manchester City di Pep Guardiola, che sbatte sulla prima delle inseguitrici e si fa raggiungere sull'1-1 dal Liverpool. Ritmi altissimi sin dall'avvio all'Etihad, con le squadre che battagliano a centrocampo e provano ad approfittare degli errori altrui. Il primo lo commette Alisson, servendo di fatto Foden che non ne approfitta. Al 16' ecco la grande chance per gli ospiti, ma Ederson è reattivo sul colpo di testa di Darwin Nunez, che non riesce a sfruttare neanche la sua seconda occasione. Segna al primo pallone insidioso, invece, Erling Haaland: Alisson svirgola il rinvio e la sfera arriva ad Aké, che ne dribbla due e mette in mezzo per il tocco di misura del norvegese. L'ex Bvb arriva così a 50 reti in Premier League, un traguardo raggiunto in sole 48 gare. Nessuno come lui nella storia del torneo, con la partita che intanto prosegue a viso aperto: Darwin Nunez colpisce l'esterno della rete al 35', Alisson evita il raddoppio di Alisson negli istanti finali del primo tempo e si va al riposo sull'1-0 per il Man City. Nella ripresa Julián Álvarez spreca una grande chance e Ruben Dias si vede annullare il raddoppio per un fallo precedente (di Akanji) su Alisson, poi Klopp risveglia i suoi coi cambi. In particolar modo è Gakpo a far saltare le maglie difensive del City, che comunque sfiora il raddoppio. Alisson lo evita e sul ribaltamento di fronte ecco l'1-1: lo firma Alexander-Arnold (79'), che sfrutta l'assist di Momo Salah e zittisce chi l'aveva contestato durante il match. Il finale è di pura difesa per il Liverpool, che amministra e porta a casa un ottimo punto. Il Man City sale a quota 29, Reds che inseguono con 28 punti. Nella giornata d'oro di Haaland, si interrompe la striscia di 23 vittorie consecutive in casa dei Citizens.

© Getty Images

NOTTINGHAM FOREST-BRIGHTON 2-3

Successo col brivido per il Brighton, 3-2 in casa del Nottingham Forest. Pronti via e I padroni di casa passano subito in vantaggio: al 3’ Elanga raccoglie l’assist di Gibbs-White e porta avanti i suoi. La reazione della squadra di De Zerbi è furiosa, e al 26’ i Seagulls riportano l’incontro in equilibrio con il gol di Ferguson. Gli ospiti mettono in campo più qualità nei restanti minuti del primo tempo, e poco prima del duplice fischio ribaltano il risultato: secondo assist di giornata di Gross, questa volta per Joao Pedro, che fa 2-1 al 49’. Nei secondi quarantacinque minuti i Seagulls continuano a premere sull’acceleratore, e al 58’ Joao Pedro mette apparentemente in cassaforte la partita trasformando il calcio di rigore del 3-1. Al 73’ l’incontro cambia di nuovo, con il Brighton che rimane in dieci uomini per via dell’espulsione per proteste di Dunk, furioso per un calcio di rigore assegnato al Forest. Dal dischetto Gibbs-White non sbaglia, riaprendo clamorosamente i giochi. Nel finale i biancorossi ci provano in tutti i modi, ma gli uomini di De Zerbi portano a casa il risultato. Vince il Brighton 3-2 e sale a 22 punti, scavalcando momentaneamente lo United. Fermo a 13 il Nottingham.

BURNLEY-WEST HAM 1-2

Vittoria in rimonta del West Ham, 2-1 sul campo del Burnley. Una prima frazione di gioco dai ritmi estremamente bassi: gli ospiti cercando di innescare la velocità di Kudus sulle fasce, ma la difesa della squadra di Vincent Kompany è ben attenta e impedisce le imbucate avversarie: al duplice fischio il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. In avvio di secondo tempo i padroni di casa colpiscono: al 49’ Jay Rodriguez porta in vantaggio il Burnley su calcio di rigore. Immediata la reazione degli Hammers, che iniziano a spingere per provare a ribaltare l’incontro: dopo un forcing interminabile gli Irons pareggiano all’86’ grazie all’autogol di O’Shea, e cinque minuti più tardi, nel recupero, completano la rimonta. Tomas Soucek diventa l’eroe di giornata per la squadra di Moyes, con il gol del 2-1 finale al 91’, su assist di Kudus. Vince 2-1 il West Ham e sale a 20 punti, al nono posto: tanti rimpianti per il Burnley, che rimane ultimo a 4 punti.

SHEFFIELD UNITED-BOURNEMOUTH 1-3

Tutto facile per il Bournemouth, che travolge 3-1 lo Shieffield United. Le Cherries partono forte, e colpiscono subito al 12’ con Marcus Tavernier. Il dominio degli ospiti continua anche dopo l’1-0, e poco prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio: al 48’ è l’ex Roma Justin Kluivert a firmare il 2-0. Le cose non cambiano in avvio di ripresa, quando Tavernier sigla la sua doppietta personale con il 3-0 al 51’. La gara non ha più molto da dire nei minuti restanti, con lo Sheffield che riesce a violare la porta avversaria solamente nel recupero, con il gol della bandiera di McBurnie al 97’. Vince il Bournemouth e si allontana dalla zona retrocessione, agganciando momentaneamente il Fulham al quindicesimo posto. Fermo a quota 5 lo Sheffield, sempre terzultimo.

LUTON TOWN-CRYSTAL PALACE 2-1

Colpo del Luton Town, che piega 2-1 in Crystal Palace tra le mura casalinghe. Il primo tempo scorre via senza troppe emozioni, con i ritmi che non si accedono. Gli ospiti cercano di innescare più volte Edouard, senza però trovare l’effetto sperato: si rientra negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa proprio Edouard porta in vantaggio il Crystal Palace, ma la sua rete viene annullata. I padroni di casa, quasi a sorpresa, riescono a stappare l’incontro qualche istante più tardi, al 72’ con Mengi. La reazione della squadra di Hodgson è fulminea, con Olise che al 74’ riporta subito l’incontro in equilibrio. Quando l’inerzia sembra essere tutta per il Palace, ecco che il Luton trova il gol partita: all’83’ Brown regala i tre punti a Edwards, con la rete del 2-1 finale. Vince il Luton e muove la classifica nelle parti basse, salendo a 9 punti. Fermo a quota 15 il Crystal Palace.