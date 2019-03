Premier League: il Liverpool batte con il brivido il Fulham e torna capolista

17/03/2019

Liverpool di nuovo in vetta alla Premier League, dopo una partita decisamente complicata a Craven Cottage. I Reds si portano in vantaggio e controllano agevolmente contro un Fulham in piena zona retrocessione, poi commettono una incredibile leggerezza in difesa che provoca il pareggio ai londinesi. Serve quindi un rigore nel finale per conquistare i tre punti che valgono il controsorpasso in classifica sul Manchester City. Che però deve ancora recuperare una partita.



Il Fulham prova a fare il gioco nei primi minuti, ma è il Liverpool a costruire la prima occasione da rete: succede al 4', quando Lallana gioca palla in avanti ma Salah non riesce ad approfittarne. Quindi Firmino duetta con Robertson, ma il portiere Sergio Rico non si lascia ingannare e abbranca il pallone. Il match non decolla (nonostante il gran lavoro di Salah, che si vede però una conclusione potenzialmente molto pericolosa murata dall'attentissima difesa dei Cottagers), serve quindi un episodio. Che arriva al 26': Mané apre sulla sinistra per Firmino, il brasiliano corre sulla linea di fondo e appoggia verso lo stesso Mané che sulla corsa batte Rico. I padroni di casa provano a reagire con Ayite, ma è il Liverpool a sfiorare il raddoppio: Rico dice di no a Robertson, dopo un'avvolgente azione dei Reds. Poi sono Mané e Salah a provarci prima dell'intervallo, ma il punteggio non cambia.



Il Liverpool sembra in controllo e infatti la ripresa si apre senza troppe emozioni: Wijnaldum trova un colpo di testa alto, quindi ci prova Van Dijk con pallone bloccato da Rico. All'ora di gioco arriva quindi un nubifragio su Craven Cottage e sembra che la partita possa non avere più emozioni. Ma la realtà racconta il contrario: Ayite con un colpo di testa quasi fortuito pareggia, ma il gol non viene convalidato per evidente fuorigioco. Poi, al 74', su un lungo rilancio di Rico Milner svirgola il pallone, Van Dijk sbaglia l'appoggio all'indietro per Alisson e Babel, in agguato, supera l'ex portiere della Roma e pareggia a porta vuota. I Reds intravedono lo spettro di un pareggio che potrebbe pesare come un macigno nella corsa al titolo, ma la raddrizzano all'82': Salah crossa dalla destra, Rico non trattiene e va anche a cinturare Mané. L'arbitro assegna il rigore e Milner lo trasforma. Nel finale potrebbe anche arrivare il terzo gol, ma Salah (non in giornata) sbaglia tutto davanti a Rico. Poco male: il Liverpool vince, nonostante le difficoltà. E ai fini della classifica tanto basta.