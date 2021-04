Premier League: il Leicester torna alla vittoria, West Bromwich ko

INGHILTERRA

Le Foxes vincono 3-0 con un grande primo tempo: segnano Vardy, Evans e Iheanacho. Chelsea e West Ham sono ora a -4

Nella trentaduesima giornata di Premier League, il Leicester torna alla vittoria dopo due sconfitte di fila battendo 3-0 il West Bromwich, sempre più vicino alla retrocessione. Al King Power Stadium succede tutto nel primo tempo: apre Vardy al 23', poi tre minuti dopo Evans raddoppia di testa e al 36' Iheanacho chiude i giochi. Con questo successo, le Foxes salgono a 59 punti e consolidano il terzo posto, salendo a +4 su Chelsea e West Ham. Getty Images

Le sconfitte con Manchester City e West Ham rischiavano di mandare all'aria quanto di buono fatto nelle prime 30 giornate, ma con il 3-0 al West Bromwich il Leicester fa un netto passo in avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League. Le Foxes scendono in campo al King Power Stadium con il chiaro obiettivo di chiudere i giochi il prima possibile, compito svolto egregiamente dagli uomini di Rodgers. I Baggies durano appena 23', poi i padroni di casa passano in vantaggio: Iheanacho lancia nello spazio Castagne, che serve con i tempi giusti Vardy, libero di depositare in rete il gol dell'1-0. L'eroe della Premier vinta nel 2016 torna così a segnare in campionato dopo più di due mesi (rete nel 3-1 sul Liverpool a metà febbraio). Passano solo tre minuti e il Leicester raddoppia: angolo di Tielemans e colpo di testa vincente di Evans, che trova il 2-0. I ritmi non calano e al 29' Castagne colpisce il palo, andando a centimetri dal tris, che arriva però sette minuti dopo con Iheanacho, che raccoglie l'ottimo assist di Vardy e fulmina Johnstone da pochi passi. La sfida, di fatto, si chiude con 45 minuti d'anticipo: nella ripresa, la formazione di Rodgers legittima il triplo vantaggio andando vicina al poker nel finale ancora con Iheanacho. Finisce 3-0: con questo successo, il Leicester sale a 59 punti e si porta a +4 sul quarto posto occupato da Chelsea e West Ham, che si affronteranno nel derby londinese del prossimo turno. Le Foxes, invece, giocheranno ancora in casa, ospitando il tranquillo Crystal Palace: una partita che sa di match point per blindare un posto in Champions. Sempre più disperata, invece, la situazione del West Bromwich, penultimo e a -9 dal Burnley a sei partite dalla fine del campionato.

