Premier League: il Leicester cade 1-0 in casa del Norwich e resta a -7 dal City

INGHILTERRA

Il Leicester di Brendan Rodgers cade 1-0 in trasferta contro il Norwich nell’anticipo della 28esima giornata di Premier League, non riesce a rialzarsi dopo la sconfitta contro il Manchester City e rimane per il momento a -4 dagli uomini di Guardiola (un match in meno). Dopo due sconfitte consecutive il Norwich di Daniel Farke ultimo in classifica trova un successo prezioso per andare a -3 dalla coppia formata da Watford e West Ham, entrambe con una partita in meno. Il Norwich può gioire per la boccata di ossigeno rimediata in una partita all’apparenza proibitiva. A Carrow Road gli ospiti partono con il freno a mano tirato, la prima occasione è il palo centrato dall’ex Sampdoria Praet dopo 25 minuti su assist di Ricardo Pereira, a portiere battuto. Negli ultimi dieci minuti della prima frazione i ragazzi di Rodgers attaccano con maggiore convinzione, Krul deve salvare su Perez e poco dopo Iheanacho da buona posizione spara alto sopra la traversa. Nel secondo tempo le Foxes entrano in campo con la giusta attitudine ma il vantaggio messo a segno da Iheanacho viene giustamente annullato per il fallo di mano dell’attaccante nigeriano. Il Leicester insiste e schiaccia il Norwich nella sua metà campo, ma al 60’ è Duda a impensierire Kasper Schmeichel con un destro da fuori area deviato sopra la traversa dal portiere. Cinque minuti dopo è ancora lo slovacco a confermare i progressi del Norwich e a testare i riflessi del figlio di Peter in una fase caotica della partita, con tante imprecisioni da entrambe le parti. Il primo gol in Premier del terzino Jamal Lewis sblocca il match, il nordirlandese stoppa di petto e di sinistro beffa Schmeichel dalla distanza al 71’. Splendida la rete del 22enne, che si coordina alla perfezione. Dopo lo svantaggio le Foxes guadagnano metri in avanti alla ricerca del pari ma al 90’ è ancora Schmeichel che deve evitare la rete degli avversari respingendo il tiro del subentrato Drmic. Finale concitato ma non accade più nulla di rilevante, i tifosi del Norwich possono esultare.