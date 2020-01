Premier League: il Crystal Palace frena l’Arsenal, espulso Aubameyang

INGHILTERRA

L’Arsenal porta a casa solo un punto da Selhurst Park dopo l’1-1 contro il Crystal Palace. I Gunners sbloccano il risultato al 12’ con il bel triangolo Ozil-Lacazette-Aubameyang, che vede quest’ultimo battere Guaita; i padroni di casa pareggiano al 54’ con un tiro di Ayew deviato in maniera decisiva da David Luiz nella propria porta. La squadra di Arteta resta poi in dieci al 67’ per l’espulsione di Aubameyang decisa dal Var (brutto fallo su Meyer).

Con questo pareggio l’Arsenal ha ottenuto appena due vittorie nelle ultime 14 partite di Premier League. Al primo affondo, però, i Gunners passano: triangolazione vincente, con Ozil che serve Lacazette, il cui filtrante trova l’inserimento di Aubameyang che con il destro batte Guaita. 1-0 al 12’. Il Crystal Palace spreca una buona ripartenza quando Zaha e Ayew gestiscono male l’azione permettendo il rientro della difesa dell’Arsenal. Aubameyang tenta la girata dal cuore dell’area di rigore, ma viene chiuso dalla difesa avversaria e non riesce a centrare la porta. Poi, al 41’, arriva la prima conclusione in porta dei padroni di casa: Kouyate va via a Torreira, vincendo anche un rimpallo, e tenta un tiro che però si rileva troppo centrale e Leno para in due tempi. A inizio ripresa il Crystal Palace preme maggiormente e trova il pareggio al 54’: cross di Mayer per Ayew, che calcia verso la porta, il tiro sembra innocuo ma la deviazione decisiva di David Luiz fa impennare il pallone, che scavalca Leno e termina in rete.

Proprio il difensore ex Chelsea sfiora il nuovo vantaggio per i Gunners al 61’ con un colpo di testa di poco alto sopra la traversa sul corner tagliato di Pépé. A metà esatta del secondo tempo Aubameyang commette un bruttissimo intervento sulla caviglia di Meyer (costretto poi ad abbandonare il campo); l’arbitro lo ammonisce, ma interviene il Var e il cartellino giallo si trasforma giustamente in rosso. Prima espulsione in Inghilterra per l’attaccante del Gabon. Finale di gara vibrante: Sokratis salva sulla linea il colpo di testa di Tomkins poi, a 7’ dalla fine, Pépé colpisce il palo interno con la deviazione decisiva di Guaita. Sulla ribattuta, Lacazette calcia addosso al portiere. Il Crystal Palace rimane così davanti all’Arsenal in classifica.