Premier League: il City vince in rimonta, Chelsea ko con l’Everton

INGHILTERRA

Guardiola batte 1-2 il Luton e torna al successo in campionato, Pochettino battuto 2-0 dai Toffees

© Getty Images La sedicesima giornata di Premier League rivede il successo nella competizione dopo oltre un mese del Manchester City, che rimonta 1-2 nel giro di tre minuti (dal 62' al 65') in casa del Luton grazie alle reti di Bernardo Silva e Grealish e si porta a -4 dalla vetta. Perde nuovamente il Chelsea, battuto dall'Everton 2-0 con gol di Doucouré e Dobbin (terza vittoria di fila dei Toffees). Netto 5-0 del Fulham sul West Ham.

LUTON-MANCHESTER CITY 1-2

Guardiola deve fare a meno di Haaland per la partita contro la neopromossa Luton, che chiude a sorpresa il primo tempo avanti nel punteggio. Fin dal fischio d'inizio sono infatti i campioni in carica a dominare il gioco, creando prima con Foden e Rodrigo, prima di sfiorare alla mezz'ora il gol una conclusione di Alvarez che termina fuori di millimetri. Nel recupero arriva la beffa per gli ospiti: Adebayo sfrutta con un colpo di testa il cross di Townsend e porta avanti i padroni di casa. La reazione dei Citizens arriva nel giro di tre minuti tra il 62’ e il 65’: prima ci pensa Bernardo Silva a riportare l'equilibrio con un delizioso mancino di prima intenzione diretto all'angolino sul secondo palo, poi ci pensa Jack Grealish a portare avanti i suoi su assist di Julian Alvarez. Torna così al successo il Premier dopo più di un mese la squadra di Guardiola (era la partita contro il Bournemouth) e sale a 33 punti in classifica, a meno quattro dal primo posto, mentre il Luton resta a quota nove.

EVERTON-CHELSEA 2-0

I Toffees continuano nel loro momento di forma e mandano ko anche il Chelsea di Pochettino, che incassa la terza sconfitta nelle ultime quattro partite di campionato. Le due grandi occasioni del primo tempo sono firmate da Palmer ed Harrison: l'ex City calcia all’incrocio dei pali sugli sviluppi di un angolo ma si vede negare la rete da un grande intervento, mentre l'esterno dell’Everton non riesce a trovare la porta con il suo tentativo dal limite dopo 25’. La svolta arriva in avvio di ripresa, quando prima McNeil impegna Sanchez e poi Doucouré porta avanti i padroni di casa al 54’ con una ribattuta di destro in chiusura di una ripartenza. Il Chelsea fatica a creare occasioni concrete e rischia di subire il raddoppio a 15’ dalla fine con Beto, ma la deviazione dell'ex Udinese non supera il portiere. Il 2-0 arriva però al 92’, quando il neo entrato Dobbin chiude i conti col mancino sugli sviluppi di un corner. Diventano così 13 i punti dell'Everton (terza vittoria di fila), mentre i Blues restano a quota diciannove.

FULHAM-WEST HAM 5-0

Primo tempo incredibile dei bianconeri, che aprono e chiudono la pratica nel giro di venti minuti. Apre le danze il colpo di testa ben indirizzato di Raul Jimenez, che trasforma così alla perfezione l'assist di Palhinha dopo 22 minuti. Otto giri di lancette ed è Willian a raddoppiare con un destro indirizzato sul secondo palo, mentre al 40’ Adarabioyo chiude di fatto la partita con un'incornata sugli sviluppi di un corner. Il secondo tempo non cambia l'inerzia del match: all'ora di gioco Wilson si inventa un gran mancino da fuori area incastonato all'incrocio dei pali per il poker, poi all’89’ è Vinicius a fissare il 5-0 finale col mancino. Sono ora 21 le lunghezze in graduatoria del Fulham, tre in meno degli Hammers.

