Premier League, il City vince e resta in vetta a punteggio pieno nel segno di Haaland  

INGHILTERRA

Guardiola batte 2-0 il Nottingham nonostante il secondo tempo in inferiorità numerica. Pareggi in Crystal Palace-Fulham e Luton-Wolverhampton

© Getty Images Nella sesta giornata di Premier League, il Manchester City batte 2-0 il Nottingham e resta in vetta a punteggio pieno: decidono i gol di Foden (7') e Haaland (14'), poi i campioni d'Inghilterra in carica restano in dieci per tutta la ripresa per il rosso a Rodri ma mantengono la porta inviolata. Pareggi nelle altre due partite: Crystal Palace-Fulham (0-0) e Luton-Wolverhampton (1-1, in gol Neto per gli ospiti e Morris su rigore).

MANCHESTER CITY-NOTTINGHAM 2-0

E sono sei: il Manchester City resta in vetta alla classifica a punteggio pieno battendo 2-0 il Nottingham e mantiene il primo posto in solitaria. Qualche brivido di troppo per i campioni d'Inghilterra, soprattutto nella ripresa, ma il match è già in archivio dopo un quarto d'ora dato che al 7' Foden porta in vantaggio i padroni di casa, mentre al 14' il solito Haaland raddoppia e, dopo un sesto di gara, è già 2-0. Ad inizio ripresa, Rodri si fa espellere e Guardiola è costretto a correre ai ripari inserendo Philips al posto di Doku per mantenere un assetto equilibrato. Gli ospiti provano a riaprire la partita, ma in realtà è ancora Haaland a sfiorare la doppietta personale e il tris. L'unico brivido arriva nel finale quando Boly chiama Ederson al grande intervento. Con questo successo, i punti del City sono 18 sui 18 a disposizione: è +5 su Tottenham, Liverpool e Arsenal in attesa dei Reds e delle due londinesi. Il Nottingham, invece, resta a quota 7 dopo il terzo ko in campionato.

LUTON-WOLVERHAMPTON 1-1

Pareggio soddisfacente solo a metà per il Luton, che ottiene il primo punto del suo campionato ma dopo aver giocato più di un tempo in superiorità numerica. Al 39', infatti, Bellegarde lascia in dieci il Wolverhampton, che però riesce comunque a passare in vantaggio al 50' con Neto. A metà ripresa, però, arriva il pareggio con il rigore di Morris. Il Luton non riesce a concretizzare la rimonta ma interrompe la serie di quattro sconfitte consecutive e si sblocca, cancellando lo 0 alla voce punti. Il Wolverhampton trova un risultato positivo dopo due ko consecutivi e sale a quota 4.

CRYSTAL PALACE-FULHAM 0-0

Restano appaiate in classifica Crystal Palace e Fulham, che pareggiano 0-0 nel confronto diretto. Johnstone salva subito su Willian che rischia di portare in vantaggio gli ospiti. Poche occasioni nel corso del match, poi è ancora Willian e concludere, chiamando nuovamente il portiere di casa all'intervento. Lo 0-0 iniziale non cambia e così le Eagles e i Cottagers salgono insieme a quota 8 punti in classifica.