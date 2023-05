Premier League: il City torna in vetta, sorride anche il Liverpool

INGHILTERRA

Guardiola batte 3-0 il West Ham e supera l'Arsenal, quinto successo di fila per i Reds: 1-0 al Fulham

© Getty Images Nel recupero di Premier League, il Manchester City vince 3-0 contro il West Ham e si riprende la vetta della classifica, superando l'Arsenal. All'Etihad, decidono le reti di Aké (50'), Haaland (70') e Foden (85'): Arteta torna così a -1 e con una partita in più. Sorride anche il Liverpool, che ottiene il quinto successo consecutivo in campionato grazie all'1-0 di Anfield sul Fulham firmato dal rigore di Salah al 39'.

MANCHESTER CITY-WEST HAM 3-0

L'Arsenal chiama, il Manchester City risponde. Guardiola non sbaglia e batte 3-0 all'Etihad il West Ham, riuscendo così a riprendersi la vetta della Premier League nel primo dei due recuperi (il secondo è contro il Brighton di De Zerbi). La più grande notizia, però, è il record di Erling Haaland: segnando il momentaneo 2-0 al 70', il norvegese diventa il giocatore con più gol in una singola stagione nel campionato inglese, arrivando a quota 35 e superando Andy Cole e Alan Shearer. Ennesima dimostrazione che l'ex Dortmund è pronto a riscrivere i numeri e la storia del calcio. Lo 0-0 del primo tempo illude gli ospiti, poi Aké sblocca di testa su assist di Mahrez, Haaland raddoppia e, all'85', cala il sipario sul match grazie a Foden, che segna dal limite appena 8 minuti dopo il suo ingresso in campo al posto di Alvarez. Il Manchester City sale così a 79 punti e torna a +1 sull'Arsenal che, però, ha una partita in più. Un altro passo verso la storia: del City e, soprattutto, di Erling Haaland. Il West Ham, invece, resta a quota 34 e incassa la terza sconfitta di fila. Ora gli Hammers tremano: il vantaggio sulla zona retrocessione è di soli 4 punti a 4 giornate dal termine. Un vantaggio sul quale i londinesi non possono assolutamente speculare.

LIVERPOOL-FULHAM 1-0

Il Liverpool fa sul serio: la rimonta Champions sembra impossibile, ma intanto i Reds ci provano grazie al quinto successo nelle ultime cinque partite di Premier League grazie all'1-0 sul Fulham che matura ad Anfield. A decidere il match è Salah che, prima di sbloccare il match, ha una grande occasione al 18', senza però centrare lo specchio della porta. Al 38', l'episodio che decide il match: Diop commette fallo in area e l'egiziano, dal dischetto, non sbaglia. Nella ripresa, Alisson deve salvare su Carlos Vinicius e, proprio nel finale, Reid sbaglia clamorosamente da pochi passi, cancellando il possibile 1-1 per i Cottagers proprio al 94'. Il Liverpool sale così a quota 59, a -4 dallo United che però ha due partite in meno e a -6 dal Newcastle che, invece, ha solo una partita da recuperare rispetto ai Reds, che probabilmente in questa Premier si sono svegliati troppo tardi.