Premier League: il City torna a vincere, il Chelsea si fa fermare dall’Arsenal

INGHILTERRA

Il Manchester City riesce a sfondare il muro dello Sheffield a 15’ dalla fine e torna alla vittoria; a decidere la sfida di Bramall Lane ci pensa Aguero, su assist di De Bruyne, che consente ai Citizen di consolidare la seconda posizione. Il Chelsea, in superiorità numerica, si fa raggiungere in casa due volte dall’Arsenal nel derby di Londra finito 2-2. Beffa per l’Everton di Ancelotti, che viene rimontato 2-2 dal Newcastle in pieno recupero.

SHEFFIELD-MANCHESTER CITY 0-1

Il Manchester City torna alla vittoria e consolida il secondo posto nella classifica della Premier League. Al 20’ i Citizens si creano la prima grande occasione da gol del match: Basham perde la palla sulla linea di metà campo, Sterling triangola con Mahrez, avanza verso l’area avversaria e lascia partire un tiro diretto all’angolino, ma Henderson è bravissimo a evitare la rete con una splendida parata con la punta delle dita. Il portiere dello Sheffield si supera anche qualche minuto più tardi su Otamendi, opponendosi con i piedi e si rivela ancora di più determinante al 36’: l’arbitro assegna un rigore alla formazione di Guardiola per un fallo di Basham su Mahrez. Dal dischetto si presenta Gabriel Jesus che però si fa ipnotizzare da Henderson, che respinge sulla sua destra e così il risultato rimane inchiodato sullo 0-0 alla fine del primo tempo, con il Manchester City che si mangia un po’ le mani per l’errore commesso poco prima dell’intervallo. Gli ospiti si creano due buone occasioni nel giro di 30 secondi al 61’: Mahrez si fa rimpallare un tentativo in area avversaria, poi Gabriel Jesus, servito in profondità, consegna di fatto a Henderson il suo debole colpo di testa. Al primo tiro in porta dello Sheffield, Ederson deve impegnarsi seriamente per evitare lo svantaggio. Sembra un match quasi stregato per il City, che comunque trova la via del gol al 75’: De Bruyne dalla destra mette al centro un cioccolatino per Aguero che non può fare altro che depositare in rete il gol vittoria a porta vuota sulla linea di porta. Con questo, il Kun è stato direttamente coinvolto in 43 gol in 43 presenze in Premier League contro squadre neopromosse (35 gol, 8 assist).

CHELSEA-ARSENAL 2-2

All’11’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Rudiger salta più in alto di tutti ma non impatta sul pallone che invece colpisce Christensen terminando poi di poco sul fondo. Abraham da posizione ravvicinata serve direttamente fra le braccia di Leno al 14’, poi al 18’ Hudson-Odoi colpisce la traversa con una conclusione di destro che scavalca il portiere ma va a impattare il montante. Il match svolta decisamente a favore dei Blues al 27’: un errore clamoroso di Mustafi innesca la rapidità di Abraham, che salta Leno e viene atterrato da David Luiz. L’arbitro decreta il rigore per il Chelsea e l’espulsione dell’ex di giornata. Dal dischetto Jorginho calcia alla sinistra di Leno, che si allunga ma non riesce a evitare il meritato gol dell’1-0. Pochi minuti dopo, una conclusione potente di Hudson-Odoi (su tacco di Kanté) viene deviata in corner da Leno. La formazione di Lampard sembra essere in pieno controllo del match, peraltro in superiorità numerica. Eppure l’Arsenal agguanta il pari con un capolavoro di Martinelli, che con un gran coast to coast palla al piede che parte dalla sua area, sfrutta uno scivolone di Kanté, si presenta a tu per tu con Kepa e lo fredda con un tocco di precisione. Willian impegna Leno che respinge il pallone sulla conclusione potente del numero 10 del Chelsea; il portiere dei Gunners si ripete sul colpo di testa ravvicinato di Barkley, ma non può nulla sulla scivolata vincente di Azpilicueta all’85’ sugli sviluppi di un corner. In ogni caso l’Arsenal trova il definitivo 2-2 del derby a 3’ dalla fine con un destro velenosissimo di Bellerin che va si deposita nell’angolino più lontano della porta di Kepa.

EVERTON-NEWCASTLE 2-2

Clamoroso al Goodison Park. L’Everton si fa recuperare due gol di vantaggio in pieno recupero negli ultimi due minuti di gioco. I Toffees sbloccano il risultato allo scoccare della mezz’ora grazie a Moises Kean; l’ex Juventus, imbeccato molto bene da Bernard, gira col destro infilando il portiere Dubravka, Al 54’ i padroni di casa raddoppiano: Calvert-Lewin sfrutta l’errore difensivo del Newcastle e segna con un sinistro incrociato sul secondo palo. Sembrerebbe fatta per l’Everton, che però si fa riacciuffare allo scadere tra il 94’ e il 95’ con la doppietta di Lejeune: prima in rovesciata e poi con una deviazione vincente sottomisura dopo una clamorosa mischia nell’area avversaria. Enorme beffa per Carlo Ancelotti.

CRYSTAL PALACE-SOUTHAMPTON 0-2

Ottava sconfitta esterna per il Crystal Palace, scavalcato in classifica proprio dal Southampton, che ora può tranquillamente cercare di fare la corsa sul quinto posto. Dopo due ottime occasioni non sfruttate da Tosun per i padroni di casa, sono i Saints a portarsi avanti al 23’: Redmond controlla molto bene dal limite dell’area spalle alla porta, si gira ottimamente e conclude in rete. A inizio ripresa Armstrong chiude di fatto già la pratica, coordinandosi molto bene nell’area piccola e riscattandosi da un errore commesso alla fine del primo tempo. Long si divora il tris nel finale, ma la vittoria degli ospiti è comunque assicurata.

BOURNEMOUTH-BRIGHTON 3-1

I padroni di casa regolano i propri avversari già nel primo tempo: al 36’ Harry Wilson è molto bravo a concludere in rete da ottima posizione sul quale il portiere Ryan non può fare nulla. Poi, al 42’, il Brighton è anche molto sfortunato quando Gross, nel tentativo di spazzare via il pallone che stava per arrivare a Solanke, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, devia la sfera nella propria porta, per il 2-0 a favore del Bournemouth. Callum Wilson cala il tris al 74’, prima della rete della bandiera da parte di Mooy.

ASTON VILLA-WATFORD 2-1

Gli ospiti passano in vantaggio al 38’ grazie a Deeney, abile ad anticipare tutti i difensori avversari e a superare con un colpo di testa Pepe Reina, ex Milan, sul cross di Deulofeu (un altro calciatore che ha militato tra le fila rossonere), autore di una grande cavalcata in fase offensiva. Tuttavia l’Aston Villa ribalta il risultato: prima con un tap-in vincente di Douglas Luiz dopo una corta respinta di Foster, poi con un tiro sotto l’incrocio dei pali di Konsa al 95’.